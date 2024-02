Zaterdag afscheid van Luc Verbeke (75), die leven liet in brand in Harelbeke, in Sint-Tillokerk in Izegem

Luc Verbeke (75) overleed in de vernietigende brand die vorige week woensdag in Harelbeke uitbrak. De Izegemnaar wordt zaterdag ten grave gedragen. De familie kreeg nog geen duidelijkheid over de precieze oorzaak van de brand, maar het lichaam van Luc – dat een dag na de brand op donderdag 1 februari werd gevonden – is ondertussen wel vrijgegeven.

Luc Verbeke werd geboren op 8 maart 1948 in Ingelmunster. Hij werkte zijn beroepsleven lang als garagist. Zijn grote hobby was het sleutelen aan wagens met daarbij een passie voor legervoertuigen. Zijn familie vindt troost in het feit dat hij overleden is bij het uitoefenen van zijn allerliefste hobby.

Luc, die altijd klaar stond voor iedereen, laat zijn echtgenote Lucienne Linseele, zijn dochter Tinny en schoonzoon Kevin Hostyn na. Hij had ook drie kleindochters, die zijn oogappels waren: Febe en haar vriend Thomas, Elfi en Nomi. Van Luc wordt afscheid genomen op zaterdag 10 februari om 10 uur in de Sint-Tillokerk in Izegem.