Zaterdag afscheid in Kortemark van Marie-Anne (56) die in Roeselare door messteken om het leven kwam

De uitvaartdienst voor Marie-Anne Brackx (56), die vorige week donderdag 1 februari in de gezinswoning in Roeselare om het leven kwam door messteken, vindt zaterdag plaats in Kortemark, het dorp waar ze ook opgroeide. De aanhouding van haar echtgenoot Jan. B (61) is ondertussen verlengd.

Jan B. bevond zich nog in de woning toen de politie vorige donderdag het levenloze lichaam van zijn vrouw Marie-Anne Brack aantrof. Er waren echtelijke problemen bij het koppel en Marie-Anne zou die dag met de hulp van CAW Roeselare verhuizen naar een appartementje. Ze had ook al wat meubels aangekocht. Maar bij haar nakende vertrek zijn de stoppen van Jan B. klaarblijkelijk doorgeslagen.

De uitvaartplechtigheid van Marie-Anne vindt plaats op zaterdag 10 februari om 10 uur in de aula van uitvaartzorg Logghe.