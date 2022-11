Zandvoorde verliest met dokter Paul Maene bekende inwoner

Op donderdag 17 november is dokter Paul Maene, op 62-jarige leeftijd, na een slepende ziekte gestorven. Dokter Paul werd op 11 januari 1960 geboren in Zandvoorde.

Hij studeerde af als huisdokter en begon in 1983, in eigen dorp, met een zelfstandige praktijk. Hij behandelde honderden patiënten. In 2017 werd hij ziek en moest hij zijn praktijk in het centrum van Zandvoorde sluiten. Nieuwe gezondheidsproblemen zorgden ervoor dat Paul Maene deze week kwam te overlijden.

Paul was getrouwd met Liesbeth Lantsoght, liefhebbende vader van een zoon en een dochter, opa van een kleindochter.

De afscheidsplechtigheid voor Paul Maene heeft plaats op zaterdag 26 november in de aula van crematorium Polderbos, Grintweg Oostende. Condoleren kan via begrafenisondernemer Casteleyn-De Grim, Torhoutsesteenweg 160 – info@uitvaart-oostende.be. (FRO)