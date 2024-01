Yvonne uit Kortemark overlijdt kort na haar eeuwfeest

Yvonne Verhulst vierde op 29 december 2023 haar honderdste verjaardag in Kortemark. Op 9 januari, kort na haar eeuwfeest, overleed Yvonne. Haar uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Yvonne Verhulst werd geboren op 29 december 1923 in Ruisbroek-Sauvegarde, aan de Rupel in Klein-Brabant. Ze groeide er samen met haar broer en haar zus op. Yvonnes vader was tewerkgesteld bij de spoorwegen en op haar veertiende moest ze zelf gaan werken in een pantoffelfabriek. Toen ze 17 jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit, zo kwam ze regelmatig met de trein naar West-Vlaanderen om voedsel te kopen.

Op die manier leerde ze haar man Maurice Denolf uit Edewalle kennen. Maurice en Yvonne trouwden op 16 juni 1945 en vestigden zich in Handzame. Maurice was veehandelaar en Yvonne zorgde voor haar gezin, dat vier kinderen telde; Suzanne, de tweeling Rita en Willy, en Magda. Ze maakte van haar huis een warm nest voor haar vier kinderen en schoonkinderen, haar 14 kleinkinderen, 31 achterkleinkinderen en haar achter-achterkleinkind.”

75 jaar getrouwd

Naast de zorg voor haar gezin had Yvonne tal van hobby’s. Ze hield van breien, lezen, wandelen, petanque en ze hield ook van haar tuin waar ze vaak tuinierde. Er was regelmatig ook wel eens tijd voor een uitstapje of een reisje. Het geheim van haar lang en gelukkig leven was volgens Yvonne het genieten met mate en geen overdaad van eten en drinken. Tot in augustus 2018 woonden Yvonne en Maurice samen in hun eigen woning langs de Staatsbaan. Daarna verhuisden ze naar Blijvelde. Maurice overleed er in januari 2020 op 103-jarige leeftijd. Ze waren bijna 75 jaar getrouwd. Yvonne kon heel erg genieten van de goede zorgen in de Meiboom en ze verheugde zich telkens als er bezoek kwam.

Eeuwfeest

Op de dag van haar honderdste verjaardag vierde Yvonne samen met haar familie en met de medewerkers van wzc Blijvelde. Tijdens haar viering mocht ze een verjaardagsgeschenk in ontvangst nemen van het gemeentebestuur. Op 9 januari, kort na haar eeuwfeest, overleed Yvonne. Haar uitvaart vindt plaats in besloten kring.