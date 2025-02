Yvon Vanden Abeele (85) is overleden: Kortrijk Xpo was zijn levenswerk

Een monument: hij was het en hij verdiende er één. Yvon Vanden Abeele die op 18 februari op 85-jarige leeftijd overleden is, kreeg in 2018 alvast een huldeplaat in Kortrijk Xpo, het Kortrijkse beurzencomplex waarvoor hij zich een halve eeuw heeft ingezet, waarvan liefst 38 jaar als (eerste) directeur én boegbeeld. Of hoe een Oostendenaar Kortrijk op de commerciële wereldkaart zette met beurzen als Busworld, Eurodogshow, Velofollies en vele andere.

Yvon Vanden Abeele is geboren in Oostende op 3 februari 1940, als jongste van negen kinderen. Ontelbaar keren heeft hij moeten duidelijk maken dat zijn voornaam niet Yvan, maar Yvon was: hij was vernoemd naar een Oostendse boekhandelaar van Bretonse afkomst. Hij was pas drie jaar toen hij zijn vader verloor. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn moeder sloeg zich erdoor. Hij volgde Latijn-Grieks aan het Atheneum in Oostende en na zijn legerdienst volgde hij in Brussel drie jaar avondschool terwijl hij op de dienst boekhouding in het Kursaal in Oostende werkte.

Yvon was 27 toen hem gevraagd werd om de leiding te nemen over de nieuwe Kortrijkse Hallen in de Doorniksesteenweg, die in mei 1967 geopend werden. Opmerkelijk: die Hallen kwamen er met geld van de wederopbouwfondsen op een moment dat Kortrijk met wijlen Dries Dequae en Albert De Clerck twee ministers had…

Groot aanzien

Yvon Vanden Abeele ontpopte zich als selfmademan tot een bijzonder dynamische ondernemer met groot aanzien. Iedereen kende hem als een harde werker – tot workaholic toe – en een bezielende figuur die de lat heel hoog legde. Hij liet de Hallen groeien van één naar zes hallen en van 0 naar meer dan 15 miljoen euro omzet. In 1999 werd de naam gewijzigd in Kortrijk Xpo. Meer dan vijftig publieks- en vakbeurzen werden er opgezet, met daarnaast een groot aantal evenementen. “Hij maakte van de hallen een ongezien succesverhaal”, zegt economisch journalist Karel Cambien. “Hij was een visionair met een groot charisma. Hij begreep van meet af aan dat Kortrijk zich moest toeleggen op gespecialiseerde vak- en nichebeurzen, waarvan Velofollies een van zijn laatst grote successen is. Volgens Vincent Van Quickenborne heeft hij een groot aandeel in het feit dat Kortrijk zich de ‘economisch hoofdstad van de provincie’ mag noemen.

In 2006 werd Yvon Vanden Abeele opgevolgd door Saskia Soete De Boosere, een opvolging die hij lang van tevoren had voorbereid; tot eind 2017 bleef hij lid van het bestuurscomité waardoor hij vijftig jaar ten dienste stond van het beurzencomplex.

Waterpolo

Yvon Vanden Abeele was sportief, zorgde ervoor dat hij in goede conditie bleef. Hij turnde en zwom graag en ondanks zijn drukke beroepsbezigheid was hij meer dan dertig jaar een gedreven voorzitter van KZK Waterpolo, waarbij zijn zonen speelden.

Hij is ook voorzitter geweest van Business Development District, een samenwerking tussen stad Kortrijk en lokale ondernemers. Hij is bestuurslid geweest bij Voka Kortrijk en vzw de Achtkanter. Hij is ook voorzitter geweest van Rotary Groeninge Kortrijk.

Yvon Vanden Abeele was getrouwd met Christiane Waelkens en heeft vier kinderen: wijlen Annick, Tom, Wim en Tuur. Hij was opa van zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen en woonde in de Groene Dreef in Rollegem. Er was enkele jaren geleden een ongeneeslijke ziekte vastgesteld en hij is in het AZ Groeninge kort na zijn opname overleden. Het afscheid vindt op woensdag 26 februari plaats in familiekring.