Yves Polfliet (67) krijgt eerbetoon met colonne motards nadat hij overlijdt bij verkeersongeval: “Zijn geest leeft verder in onze harten en herinneringen”

Een zestigtal motorrijders van BMW Motor Club Vlaanderen vertrok vanmiddag om 12.30 uur aan de CM-gebouwen in het Beneluxpark in Kortrijk om in colonne vòòr de lijkwagen met Yves Polfliet uit Lendelede te rijden. Van daar ging het naar het crematorium Uitzicht in Kortrijk. Om 14 uur werd daar afscheid genomen van de onfortuinlijke man.

“Vandaag eren we een bijzondere vriend en toegewijd lid van onze club op de manier waarop hij dat zou hebben gewild -met vreugde om de herinneringen die we samen met Yves opbouwden en met waardering voor de wegen die we nog zullen berijden”, klonk bestuurslid Philip Van Raemdonck (60). Yves was meer dan een trouwe vriend. “Hij was een echte ambassadeur voor de BMW Motor Club Vlaanderen, een vaste waarde in West-Vlaanderen en een van onze meest toegewijde onthaalmedewerkers”, klonk het. “Hij bracht passie en energie in alles wat hij deed. Hij zat nog vol levenslust en had nog zoveel plannen. Zijn plotselinge heengaan bij een tragisch ongeval in Deerlijk heeft ons diep geschokt.”

Medeleven familie

Yves was iemand die de clubleden inspireerde met zijn toewijding en warme persoonlijkheid, een vriend op wie je altijd kon rekenen, een kameraad die altijd klaar stond. Het licht ging uit op zaterdag 26 oktober 2024. Yves Polfliet werd het slachtoffer van een verkeersongeval terwijl hij stil stond met zijn moto aan de verkeerslichten langs de N36. Plotsklaps werd hij langs achteren aangereden waardoor hij meters ver weg werd gekatapulteerd. Hij had geen schijn van kans. “In deze moeilijke momenten gaan onze gedachten en medeleven uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem liefhad. We staan hier samen als gemeenschap om steun bij elkaar te vinden en om stil te staan bij de onvergetelijke bijdrage die Yves heeft geleverd aan onze club.”

Zijn geest leeft verder

Yves zou gewild hebben dat de motards bleven samenkomen om de vriendschap te vieren. “Onze passie voor de motor levendig houden, ook nu hij er niet meer is, dat is Yves”, vervolgt Van Raemdonck in naam van de clubleden en alle andere aanwezige motards. “Jouw geest leeft voort in onze harten en herinneringen. Bedankt dat we je hebben mogen kennen!”

“Ik kende Yves al meer dan twintig jaar als betrokken lid en vooral de laatste jaren waren we zeer close als onthaalmedewerkers”, vertelt Guy De Vreese (67) uit Aarsele. Yves was één van de drie clubleden van de club BMW Zuid-West Vlaanderen die instond voor de informatie en communicatie, samen met Mark Steurtewagen en Guy De Vreese. “Ook organiseerde hij allerlei activiteiten voor de motards onder elkaar en hij was de bezieler van allerlei ritten in gans Europa en Noord-Afrika die hij nauwgezet in kaart bracht.” Hij zorgde er ook voor dat de leden een digitale versie ter beschikking kregen. “Zijn punctualiteit en bedrevenheid daarin, waren opmerkelijk”, benadrukt Guy. “Hij zal heel hard gemist worden als een toegankelijk, joviale, behulpzame en warmhartige vriend die voor elk probleem een oplossing had.”