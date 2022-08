Witte ballonnen voor Samira (24) op plaats van ongeval

Zaterdagvoormiddag was er een korte herdenkingsplechtigheid voor Samira Dzaferi die op 23 juli het leven liet bij een zwaar verkeersongeval in Heestert.

Het ongeval gebeurde die zaterdag ‘s morgens vroeg toen Samira vanuit Avelgem naar huis in Moen reed. In de Stijn Streuvelsstraat in Heestert verloor de 24-jarige bestuurster de controle over het stuur en knalde tegen een vrachtwagen van een marktkramer die naar de markt in Avelgem reed. Voor het meisje kon geen hulp meer baten, ze overleed ter plaatse.

Zaterdagvoormiddag werd een herdenking georganiseerd op de plaats van het ongeval zelf. Onder politiebegeleiding kwamen er een veertigtal familieleden en vrienden samen. Na het neerleggen van bloemen werd het liedje ‘In the Stars’ van Benson Boone gespeeld waarna nog een tekst voorgelezen werd.

© GJZ

Daarna werden witte ballonnen opgeblazen en konden de aanwezigen een boodschap op een kaartje kwijt die aan de ballonnen werd gehangen.

Het gezamenlijk oplaten van die witte ballonnen vormde een indrukwekkend zicht.

Na zowat 20 minuten was de plechtigheid afgelopen en trok iedereen terug naar huis.