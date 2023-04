Winkel Sport rouwt om oud-speler en gewezen bestuurslid Josef Witdouck (81)

Josef Witdouck is op woensdag 5 april overleden in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. De aannemer was ook jarenlang verbonden aan Winkel Sport, waar hij zelf nog voetbalde, maar ook jarenlang de dienst uitmaakte in het bestuur.

Josef Witdouck was de weduwnaar van Ingrid Bruyneel, die 25 jaar geleden overleed. Samen hadden ze twee kinderen, Peter en Benedicte (Lieven Vandemoortele) en ook vijf kleinkinderen.

Josef runde ook decennia lang een eigen aannemersbedrijf. Hij speelde zelf voetbal en zoon Peter Witdouck zou het later tot het eerste elftal van Winkel Sport schoppen. Josef fungeerde er er als gewaardeerd bestuurslid. Hij was nu nog lid van Okra, Neos en de Heemkundige Kring.

Van Josef wordt op woensdag 12 april om 10.30 uur afscheid genomen in de Sint-Eligiuskerk in Sint-Eloois-Winkel.