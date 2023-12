Winkel Sport rouwt om Carlos Vanderhelst (77), die bijna 30 jaar voorzitter was: “Afscheid van een mooie mens”

Voetbalclub Winkel Sport is in rouw gedompeld. Carlos Vanderhelst werd in 1993 voorzitter van Winkel Sport. Dat bleef hij tot 2021, toen sponsor Geert Cool de fakkel overnam. Een wissel drong zich toen op, Carlos was toen immers om gezondheidsredenen niet meer in staat de uitwedstrijden bij te wonen.

Onder het voorzitterschap van Carlos Vanderhelst en onder impuls van sponsor Geert Cool maakte Winkel Sport in drie decennia tijd de opgang van de staart van derde provinciale tot eerste nationale. Straks komt er een einde aan het Winkelse verhaal op het hoogste amateurniveau, maar met de B-ploeg is de toekomst van de club gegarandeerd.

Maar ondertussen waart de dood rond in de club. Huidig voorzitter Geert Cool: “We hebben de jongste tijd van heel wat mensen met veel verdienste voor onze vereniging afscheid moeten nemen: Renaat Commeyne, Josef Witdouck, Jenny Espeel, echtgenote van bestuurslid Carlos Casteleyn… En begin dit jaar ook Arne Espeel…”

Actief in het bankwezen

En nu dus ook Carlos Vanderhelst… “Het was een mooie mens. We hebben met Winkel Sport prachtige dingen kunnen realiseren. De jongste jaren sukkelde hij met de gezondheid en zonderde hij zich wat af”, zegt Geert. “Maar zijn verdienste voor de club kan niet overschat worden.”

Carlos Vanderhelst heeft een zoon Tom, in zijn beroepsleven was hij actief in het bankwezen. Hij woonde in de Zwarte-Leeuwstraat in Roeseslare. Hij werd geboren op 10 maart 1946 en is overleden op 4 december 2023. Van Carlos wordt in intieme kring afscheid genomen.