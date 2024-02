Winkel Koerse verliest trouwe medewerker ‘Jackie’ Delaere

De organisatoren van Winkel Koerse zijn in rouw na het overlijden van Jacques ‘Jackie’ Delaere. Hij was jarenlang een stille kracht binnen de organisatie. “Hij was de spreekbuis van de gewone mens en daar hield ook de nieuwe generatie van medewerkers rekening mee.”

De voorbije jaren moest Winkel Koerse afscheid nemen van verschillende sterkhouders binnen de organisatie. Deze week is met Jacques ‘Jackie’ Delaere ook een andere dragende kracht overleden. “Jackie was de jongste van de oude generatie. Hij zorgde er mee voor dat de paardenkoers uitgroeide van een evenement met enkele paarden tot een groots gebeuren met dertig paarden”, aldus Krist Vandemoortele, voorzitter van Winkel Koerse. Jackie was inmiddels al bijna vijftig jaar bestuurslid. “Hij was ‘preus’ dat hij kon meewerken aan de paardenkoers. Hij was een stille kracht en zei vroeger niet veel. Hij deed wat hem gevraagd werd. In de jaren ’80 en ’90 heeft hij heel veel sponsoring opgehaald.”

Volksmens

Jackie voelde hem ook helemaal thuis in De Smisse, het voormalige lokaal van de paardenkoers aan de rotonde in de Gullegemsestraat. Hij hield er het cafeetje open en ging er dagelijks langs om te kijken of alles wel in orde was. “In de jaren ’90 zette een nieuwe generatie het werk van hun voorgangers verder. Jackie bleef helpen, maar zei nu wel meer wat hij dacht. We luisterden ook naar hem, want hij was de spreekbuis van de gewone mens. Jackie vond het jammer dat het cafeetje afgebroken werd, maar schaarde zich mee achter de beslissing om te verhuizen naar een nieuw lokaal wat verderop.”

In Sint-Eloois-Winkel stond Jackie gekend als een volksmens die graag genoot van een pintje. In café ’t Oud Stadhuis was hij vaste klant. “Hij trouwde hier en vierde hier zijn pensioenfeest. Hij deed ook heel veel voor ons. Hij hielp bestellen wanneer het druk was en deed ook de boodschappen voor ons. Door gezondheidsproblemen was hij dit jaar nog niet komen nieuwjaren”, aldus uitbaatster Margrietje Dejonckheere. Jackie Delaere werd 77.