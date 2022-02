Winkel Koerse in rouw na overlijden Eric Vandemoortele

De koninklijke vzw de Paardenkoers aan de Steene Molen, de organisatie achter Winkel Koerse, is in diepe rouw na het overlijden van Eric Vandemoortele. Eric, vader van huidig voorzitter Krist, was jarenlang verbonden aan de vereniging. Dit jaar begon hij aan zijn drieënzestigste jaar binnen het bestuur. Hij was ook meer dan dertig jaar voorzitter.

De organisatoren van de bekende paardenkoers in Sint-Eloois-Winkel verloren vorig jaar reeds Louis Ghesquiere en Etienne Demeyere, twee paardenliefhebbers die zich jarenlang inzetten voor Winkel Koerse. Met Eric Vandemoortele verdwijnt er opnieuw een boegbeeld uit de rijke geschiedenis van de paardenkoers. Eric overleed maandag op 83-jarige leeftijd. “Eric is zonder meer de man geweest die ervoor zorgde dat een regionaal folkloristisch gebeuren uitgroeide tot een internationaal bekend volksfeest”, aldus Geert Van Gheluwe, bestuurslid van Winkel Koerse. Bij de start van zijn bestuurscarrière waren er amper paardenkoersen in ons land. “Eric wist van bij de start onmiddellijk zijn oudere collega’s in het bestuur te begeesteren. Het aantal paarden en ook de publieke belangstelling steeg dan ook zienderogen.” In 1989 stonden er maar liefst 10.000 toeschouwers langs het parcours.

Verjonging

“Uiteraard kunnen wij bij het heengaan van Eric niet rond de GAIA perikelen van begin de jaren 90. Diplomaat als hij was, zorgde hij er samen met Louis Ghesquiere voor dat Winkel Koerse bleef bestaan.”

Dankzij Eric is het stijlrijden voor harddravers in de Gullegemsestraat geboren. Enkel in Sint-Eloois-Winkel kan je paarden doorheen de straat zien draven. Eric gaf twintig jaar geleden de fakkel als voorzitter door aan zijn zoon Krist. “Hij besefte ook dat verjonging de overleving van Winkel Koerse betekent, maar ook dankzij hem kwamen nieuwe jongeren bij de organisatie. Hij bleef ook altijd achter de visie van de verjongde bestuursploeg staan”, aldus Krist. Eric Vandemoortele zorgde ervoor dat de vereniging in 2010 na al die jaren met D’Oude Smisse een eigen lokaal kreeg. Toen eind 2019 afscheid genomen werd van het paardenkoerscafé werd Eric, inmiddels erevoorzitter van de vereniging, nog in de bloemetjes gezet. (BF)

De uitvaartplechtigheid voor Eric Vandemoortele vindt aanstaande zaterdag om 14 uur plaats in de Sint-Eligiuskerk in Sint-Eloois-Winkel.