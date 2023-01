Willy Margodt van Feestzalen Sint-Michiel overleden

Willy Margodt, voormalig uitbater van Feestzalen Sint-Michiel in de Sint-Michielsstraat in Roeselare, is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was ook een tijd voorzitter van Horeca Midden West-Vlaanderen. “Willy nam het altijd op voor zijn collega’s en dacht dan pas aan zichzelf”, zegt Ignace Defever, die vandaag de vereniging voorzit.

Veel vijftigplussers in Roeselare zullen zich Feestzalen Sint-Michiel herinneren, op wandelafstand van de Sint-Michielskerk in Roeselare. Samen met zijn vrouw Margrietje Plouvier verzorgde geboren en getogen Roeselarenaar Willy Margodt er tal van huwelijksfeesten, rouwmaaltijden en andere evenementen. “In de jaren 70 en 80 kwam heel Roeselare er wellicht over de vloer. De feestzaal, met vooraan een café, was erg bekend”, zegt Ignace Defever, voorzitter van Horeca Midden West-Vlaanderen.

Hij volgde Willy Margodt op in die functie. “Willy overtuigde me om in de horecafederatie te stappen. Hij was een soort van mentor. Een volksfiguur die het altijd eerst opnam voor zijn collega’s vooraleer aan zichzelf te denken.”

In 1998 stopten Margrietje en Willy met Feestzalen Sint-Michiel. Jeugdhuis DieZie nam toen zijn intrek in het pand. Het jeugdhuis sloot in 2012 de deuren. Het gebouw werd inmiddels gesloopt en maakt plaats voor een groot nieuwbouwproject. Willy Margodt werd 82 jaar. Hij laat zijn vrouw, twee zonen en een dochter en zes kleinkinderen achter. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 25 januari om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk.