Willy Machiels (87) van gelijknamige hoedenmakerij in Steenstraat in Brugge overleden

De Brugse ondernemer Willy Machiels, bekend van de gelijknamige hoedenmakerij in de Steenstraat, is niet meer. Hij overleed op vrijdag 6 januari op 87-jarige leeftijd.

Willy Machiels werd geboren op 25 oktober 1935 in Brugge. In de jaren zestig nam hij de fakkel over van zijn vader Florent als zaakvoerder van de hoedenmakerij in de Steenstraat, nadat hij één jaar als textielingenieur had gewerkt. Zijn vader was een van de stichters van het Comité voor Initiatief en was de bedenker van de Reiefeesten in Brugge.

Willy verkocht in zijn winkel hoeden, zoals de typerende bolhoeden voor de Brugse koetsiers, groene mantels, geïnspireerd op de typerende jachtmantels in Duitsland, en tenniskledij. Zo mocht hij als eerste zaak in de regio de producten van Adidas verkopen. Maar vooral voor zijn mantels was hij gekend. Toen de kartonnen dozen binnenkwamen, werden ze meteen uit de doos verkocht. De winkel bleef bestaan tot in 1989 en heel wat oudere Bruggelingen zullen zich de winkel nog herinneren.

Willy richtte in 1965 JCI Brugge op, en was voorzitter van 1967 tot 1969. Hij hield van tennis en hockey. In de laatste jaren was hij gepassioneerd door sterrenkunde, ballet en opera. Hij laat een echtgenote, vier kinderen en acht kleinkinderen achter.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 14 januari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk Ter Potterie in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.