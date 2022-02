Willy Claeys, uitbater van volkscafé De Kortekeer in Koolskamp, overleden

Met Willy Claeys verliest de regio en in het bijzonder Koolskamp een dynamisch en ondernemend inwoner. Willy Claeys was vooral bekend in de horeca. Hij was café-uitbater en baatte kippenrestaurants uit.

Hij leerde zo als het ware zijn volk genieten van kip aan ‘t spit. Ook op de wekelijkse markten in de regio was hij thuis. In Koolskamp was hij de uitbater van volkscafé De Kortekeer op de grens van Beveren en Koolskamp. In de Oude Heirweg woonde hij nog steeds in ‘De Wachtzaal’.

Willy laat een zoon (Philippe) en een dochter (Nancy) na. De uitvaartdienst heeft plaats in de aula van Viaene – Vinckier op Valentijnsdag, 14 februari om 11 uur.

Willy Claeys werd geboren op Kerstmis 1944 en is overleden in Roeselare op 8 februari. Hij werd 77 jaar. (JM)