‘Wiezeke’ anderhalve maand voor haar 108ste verjaardag overleden: “Een betere mama kon ik me niet wensen”

Voor Monique Peeters uit Blankenberge zal 31 januari nooit meer hetzelfde zijn. Dat was immers de verjaardag van haar mama Maria Ludovica Blindeman, alias ‘Wiezeke’, die 108 zou worden. De oudste inwoonster van Blankenberge overleed echter al op 14 december, zo raakte pas deze week bekend. Op haar 107de en 106de verjaardag gingen we nog bij haar op bezoek.

“Mama heeft die laatste dagen flink afgezien. Ze at bijna niet meer en had ernstige doorligwonden. Ze is die 14 december ’s morgens heel vroeg gestorven”, aldus de ondertussen zelf ook 80-jarige Monique. Al sinds 1994, bijna dertig jaar dus, zorgde ze voor haar mama.

Hulp van vriendin

“Ook al liep haar eigen leven niet altijd over rozen, mama was een echte pleziermaakster. Altijd tegen iedereen even lief en vriendelijk. Ik had mij geen betere mama kunnen wensen”, aldus Monique. Dichte familie heeft ze niet meer, of toch niet in de buurt wonen. “Ik heb hier gelukkig wel een goeie vriendin die mij geregeld komt opzoeken. Zeker op een dag zoals vandaag – mama’s eerste verjaardag zonder haar – heb ik daar veel aan. En ik trek mij eraan op dat ik mama zo lang bij me had. Niet iedereen heeft zoveel geluk”, klinkt het.

Krak-nominatie

In december werd Monique door onze lezers nog genomineerd als Blankenbergse Krak. Eerder kreeg ze als kranige mantelzorgster ook al een bloemetje van onze krant. Het was haar buurman Peter die ons toen een mailtje stuurde, omdat hij terecht vond dat Monique weleens in de bloemetjes gezet mocht worden. “Maar ik heb het zelf altijd vanzelfsprekend gevonden om voor mijn mama te zorgen. Wie zou dat tenslotte níet doen?”, besluit Monique.

Op haar 106de verjaardag zong Wiezeke nog voor ons: