Wielertoeristenclub in rouw na overlijden clublid Pieter Vandorpe (51): “Twee jaar geleden nog kampioen”

Wielertoeristenclub Julius Caesar uit Lo is in rouw na het plotse overlijden van Pieter Vandorpe (51). De man werd zondagvoormiddag tijdens een rit met enkele leden van de club onwel op de fiets. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Ieper. Daar overleed hij even later.

Pieter Vandorpe uit Eggewaartskapelle bij Veurne reed zondagmorgen met enkele anderen renners van de wielertoeristenclub Julius Caesar uit Lo een fietsrit. Bij het beklimmen van de Kemmelberg werd hij op een bepaald moment onwel. Clubleden die met hem meefietsten en de later toegesnelde hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij even later overleed.

Geoefend renner

Het overlijden van Pieter zorgt voor een grote verslagenheid, binnen en buiten de wielerclub. “Pieter was een heel aangename kerel, die al jaren lid was van onze club”, klinkt het bij het bestuur van WTC Julius Caesar. “Hij was een geoefend fietser die tijdens het seizoen minstens twee keer per week op de fiets zat. In 2021 werd hij zelfs nog clubkampioen met met de meest gereden ritten.”

Pieter was zondag met enkele kompanen op pad toen het op de Kemmelberg plots fout liep. “Het nieuwe seizoen start eigenlijk pas eind maart weer op, maar een deel van onze club was samen gaan mountainbiken en enkele andere leden maakten een rit met de fiets, onder andere richting de Kemmelberg. Kort voor dat Pieter onwel werd, werd er nog samen gelachen. Zijn vrienden hebben meteen de reanimatie opgestart tot de ziekenwagen ter plaatse was.”

Verslagenheid

“Natuurlijk is iedereen enorm hard geschrokken door het overlijden van Pieter”, klinkt het verder. De verslagenheid binnen de club is groot. Momenteel is iedereen dit nog wat aan het verwerken. Nadien zullen we met het bestuur samenkomen om te bekijken wat we eventueel kunnen organiseren om Pieter te herdenken.”

Pieter laat een vrouw en twee kinderen achter. Op zaterdag 4 maart wordt er om 10 uur afscheid genomen in de Sint-Walburgakerk in Veurne. (DM/KPL)