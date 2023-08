Wielercommissaris Dirk Saubain (57) overleden

Na een val van de trap in zijn woning in Diksmuide werd Dirk Saubain (57) zondag dood aangetroffen. De wielerwereld in onze provincie is in diepe rouw. Dirk was provinciaal koerscommissaris bij Cycling Vlaanderen. Hij was op de wielerwedstrijd graag gezien.

Dirk werd geboren in Veurne. Hij was de zoon van wijlen Henri Saubain en Rita Bridoux. Dirk was ongehuwd. Er is een zus Christel. Hij werkte bij waterbedrijf Aquaduin in Oostduinkerke. Dirk was sedert 1994 wielerafgevaardigde bij Cycling Vlaanderen en lid van de koninklijke Véloclub Koksijde. Zelf heeft Dirk nooit gekoerst.

Het afscheid vindt op maandag 14 augustus om 10.30 uur plaats in de aula van Uitvaartcentrum Cornelis, Sint-Idesbaldusstraat in Veurne. (EDB)