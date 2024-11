Wielerbelofte Miel Dekien (18) uit Houthulst overleden na verkeersongeval in Beerst

Wielerbelofte Miel Dekien uit Houthulst is op achttienjarige leeftijd om het leven gekomen, zo bevestigt de Belgische wielerfederatie. In een bericht op sociale media betuigt de bond zaterdag zijn medeleven aan de naasten en het team van de West-Vlaamse renner.

Volgens gespecialiseerde media stierf Miel Dekien vrijdag bij een tragisch verkeersongeval in Beerst nabij Diksmuide waarbij een wagen in een vijver belandde. Dat ongeluk kostte nog een andere achttienjarige het leven.

Dekien kwam uit voor het Air Collefa – B-concept team en zou in 2025 de overstap maken naar het Basso Team Flanders. Ook daar wordt verslagen gereageerd op het overlijden. “Met droefheid brengen we jullie op de hoogte van het overlijden van een van onze nieuwe renners voor 2025, Miel Dekien uit Houthulst als gevolg van een tragisch verkeersongeval. Namens de ganse ploeg betuigen we ons oprechte medeleven aan de familie en vrienden”, klinkt het op Facebook en Instagram.

Dekien werd dit seizoen vierde in de GP Bob Jungels en stond vorig weekend nog aan de start van de Koppenbergcross.

(Belga)