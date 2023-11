Wevelgemse topkok Francis Chanteloup onverwacht overleden

In Gourdon is Francis Chanteloup (63) uit Wevelgem plots en onverwacht overleden. Hij was een topkok en sommelier die in ons land op gastronomisch en sterrenniveau heeft gekookt. Daarnaast had hij tien jaar een toprestaurant in Spanje.

Sinds 2018 baatte hij samen met zijn partner Vera, die sommelier en patissier is, de Bistrot du Parc in het vakantiepark Village des Cigales in Mauroux. Hij zorgde er met passie voor zijn gasten.

Francis was de vader van vijf kinderen: Andy zaliger, Angelique, Geoffrey, Sylvester en Sharon zaliger.

De uitvaart vond plaats in intieme familiekring.