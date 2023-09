Westende brengt hulde aan Paul Dewulf: “Een figuur die bijblijft en iedereen zal bijblijven”

Het plotse overlijden van Paul Dewulf haalde bij heel wat Westendenaars tal van herinneringen naar voor. Hij werd dan ook door bekend Westende naar zijn laatste rustplaats gebracht. Paul ‘was’ Westende en verdedigde steeds met hand en tand de belangen van wat hij steevast De Parel van de kust noemde. De Westendse ‘burgemeester’ zal nooit vergeten worden.

Ze waren er zowat allemaal, de bekende Westendenaars. Elk met een verhaal. Een boek zou wellicht nog niet volstaan om het kleurrijke leven van Paul Dewulf naar voor te schuiven. Als handelaar van strandartikelen, immokantoor en onder andere voorzitter van de Verenigde Handelaars Westende-Bad (VHWB) verdedigde hij als gemeenteraadslid met verve de belangen van ‘zijn’ Westende.

Flamboyant persoon

Toenmalig burgemeester Michel Landuyt vertelt: “Ik zat ooit samen met wijlen Paul Dewulf in de gemeenteraad, toen meer bepaald als fractieleider van de oppositie voor Gemeentebelangen. Wij zaten toen letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover de toenmalige burgemeesters Julien Desseyn en nadien Frank Verlinde. Paul wierp zich op als de absolute verdediger van de belangen van Westende. De fusie was toen nog niet verteerd en raadsleden waren toen nog veel meer gelinkt aan hun deelgemeente.”

“Hij was ongetwijfeld één van de meest flamboyante figuren die ik heb gekend in mijn 30-jarige carrière als lid van de Middelkerkse gemeenteraad. Zijn tussenkomsten wekten soms de toorn op van de toenmalige meerderheid, maar gaandeweg bracht hij zowel minderheid als meerderheid aan het lachen met zijn tussenkomsten. Zo toverde hij ooit eens een documentje tevoorschijn dat hij zogezegd had gevonden in het keldergat van het gemeentehuis… hilariteit alom. Onze wegen zijn naderhand gescheiden, maar een paar jaar geleden had ik nog een bezadigde en leuke babbel met hem in zijn geliefkoosde Westende-bad. Inderdaad een figuur die bijblijft en iedereen zal bijblijven.”

Juist. Westende zal nooit meer hetzelfde zijn. (GKM/PG)