West-Vlaamse superfan uit Roeselare overleden; AA Gent plant zaterdag eerbetoon voor wedstrijd tegen RC Genk

AA Gent is misschien wel zijn trouwste West-Vlaamse fan verloren. Woensdag overleed Gaspar Haenecaert (56) na een slepende ziekte. Hij laat een vrouw en twee dochters na. Voor de match van de Buffalo’s tegen RC Genk plant de club een herdenkingsmoment. Haenecaert was stichtend lid van Tatanka, de enige West-Vlaamse supportersclub van AA Gent.

Gaspar Haenecaert was een van de drijvende krachten achter fanclub Tatanka. Al van kindsbeen af ging Gaspar naar de thuiswedstrijden, toen nog in het Ottenstadion. In Roeselare zette hij mee zijn schouders onder Tatanka. Vanuit clublokaal ‘t Motje werden in groep de verplaatsingen gemaakt, bij de thuiswedstrijden rijden de fans meestal in auto naar de Ghelamco Arena.

Niet enkel Gaspar, maar ook zin hele gezin raakte gebeten door de Buffalo-microbe. Vrouw Gerlinde Vanbrussel en dochters Helena (17) en Anna (15) waren echte AA Gent-fans geworden. Ook Renold Patoor, lokaalhouder van ‘t Motje is aangedaan door het overlijden van Gaspar. “Ik ben ook van Gent afkomstig, maar we hebben elkaar hier in Roeselare leren kennen. Gaspar was een encyclopedie als het op AA Gent aankwam, ik geloof ook dat hij nog al de ticketjes van de wedstrijden bij hield. Jammer genoeg werd hij twee weken geleden, net op de dag van de nieuwjaarsreceptie van onze club, in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft lang en hard gestreden tegen zijn ziekte, ook dat was bewonderenswaardig.”

Familieman

Renald omschrijft de leraar ook als een familieman. “Zijn gezin kwam op de eerste plaats, maar hij ook voor de AA Gent-familie en Tatanka stond hij altijd klaar. Hij kende ook iedereen bij naam.”

Gaspar Haenecaert was ook lid van de Supportersfederatie van KAA Gent en de Supportersraad van de Buffalo’s.

Gaspar Haenecaert werd op 9 juli 1966 in Gent geboren, woensdag 1 februari is hij in Roeselare overleden. Van Gaspar wordt op woensdag 8 februari afscheid genomen in de decanale Sint-Michielskerk in Roeselare.