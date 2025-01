Wervik rouwt om Joseph ‘Jef’ Dewitte (85), jarenlang uitbater van ’t Kapittel

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Joseph Dewitte (85) uit Wervik overleden. Eind de jaren zestig werd hij de uitbater van Gasthof Kapittel in de Ooievaarstraat. Wervik verliest met ‘Jef Dewitte’ alvast een icoon van de horeca destijds.

Joseph Dewitte was de enige nog in leven zijnde zoon van Georges Dewitte en Stéphanie Beernaert. Hij had 7 broers: Roger, Maurice, Omer, Robert, Willy, Michel en Lucien-Leopold. Joseph had als zevende zoon in de rij een koningskind moeten zijn, maar omdat hij met Omer een ‘voor overleden’ broer had, viel de eer om koning Leopold III als peter te hebben, te beurt aan de laatst geboren zoon Lucien-Leopold. In het jaarboek van de koninklijke Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C.) schreef ereschepen Rik Braem in een lijvig artikel artikel ‘Een zevende opeenvolgende zoon of dochter in Wervik en Geluwe’ en daarin komt de familie Dewitte aan bod.

Eind de jaren zestig trad Joseph in ‘t Kapittel in de voetsporen van de populaire uitbaatster Nelly Maes-Vermeulen en hij deed dit met bravoure. Tal van bruiloftsfeesten, begrafenismaaltijden, feestbanketten, optredens en fuiven vonden plaats in de feestzaal. Daarnaast was ook de herberg aan de straatkant bijzonder populair. Veel sport- en culturele verenigingen hadden er hun lokaal. : de middenstandsorganisaties, het Braderiecomité, volleybalclubs Hermanas en Virovios en nog vele andere.

Vrienden voor het leven

Drie verenigingen die hun thuishaven in ‘t Kapittel hadden, lagen Joseph bijzonder nauw aan het hart. De schuttersgilde Sinte Barbara en De Grote Harmonie waar Jef heel wat vrienden voor het leven vond. In het boek ‘Geschiedenis van de Grote Harmonie’ van Jean-Pierre Renier dicht Valère Vanbelle in de lente van 1980 : ‘In Werviks oud ’t Kapittel gasthof optimaal, een gouden ploeg in dienst van klant en muzikant, met SEF de zonneprins in dit luilekkerland.’

Begenadigd biljarter

“Maar bovenal, en dat herinner ik mij nog zeer goed, want ik maakte het mee van in het begin, was het de kribbe en het veilige nest van basketbalclub BBC Wervik”, zegt ex-speler Rik Braem. “Deze nog altijd bloeiende vereniging werd gesticht in ‘zijn’ Kapittel op 6 februari 1970. Ik was er als dertienjarige bij. Joseph was bij die oorspronkelijke stichters en werd in de eerste jaren ondervoorzitter. Wat weinigen weten is dat Joseph ook een begenadigd biljarter in het driebanden was, wat hij geregeld speelde in café De Macote in de Stationsstraat. Jef kon goed vertellen en was altijd bereid te putten uit zijn rijke schat aan herinneringen wanneer wij op zoek waren naar informatie over het recente Wervikse verleden.”

Muzikant bij harmonie

Nadat hij stopte in ’t Kapittel was hij nog een tijdlang handelsvertegenwoordiger. Joseph Dewitte was ook muzikant. Hij speelde tuba. Eerst bij de harmonie Onder Ons. Later bij De Grote Harmonie en dan de harmonie Sint-Cecilia in Geluwe. Hij behoorde ook tot het seniorenorkest Skudn en Beevn.

Joseph werd geboren in Wervik op 15 april 1940. Hij woonde in de Speiestraat en was de echtgenoot van Rita Vandamme. ‘Jef’ was de vader van twee kinderen: Benedikt en advocaat Peter.

De uitvaart vindt plaats in intieme familiekring.