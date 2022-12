Wereldlichtjesdag in verschillende West-Vlaamse steden brengt licht voor overleden kinderen

Zondag was het Wereldlichtjesdag. Wereldlichtjesdag is het branden van een kaarsje op de tweede zondag van december om overleden kinderen te herdenken. Het ontstond in 1997 in de Verenigde Staten. Het initiatief waaide over naar Europa en is ondertussen ook in Vlaanderen ingeburgerd. Ook in enkele West-Vlaamse gemeenten waren er initiatieven.

Wereldlichtjesdag is een moment waarop er tijd en ruimte wordt gegeven aan verdriet. Zowel in Antwerpen, Brugge, Diksmuide, Eeklo, Genk, Gent, Ieper, Kortrijk, Lommel, Mol, Roeselare als Ronse kwamen tientallen mensen samen en staken ze symbolisch om 19 uur een kaarsje aan, begeleid met muziek, poëzie en een ingetogen moment van stilte.