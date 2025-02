Wendy Van Wanten blikt dankbaar en liefdevol terug op samenwerking met Frank Dingenen

Actrice en zangeres Wendy Van Wanten, pseudoniem voor Iris Vandenkerckhove, blikt dankbaar en liefdevol terug op haar samenwerking met Frank Dingenen. Ook zij heeft haar televisiecarrière bij VTM aan hem te danken, zegt ze, aangedaan door zijn overlijden.

“Ik had net het typetje Wendy Van Wanten gelanceerd toen Frank me vroeg om de rol van schooldirectrice in de reeks ‘Meester!’ op mij te nemen. Het klikte meteen tussen ons en we hebben voor de reeks intens samengewerkt”, klinkt het. Deze eerste stappen op televisie hebben volgens haar ook geleid tot een exclusiviteitscontract voor Wendy Van Wanten bij VTM. “Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor.”

Moederfiguur

Ze wees dinsdag, naar aanleiding van het overlijden van de tv-figuur, ook naar de vele talenten van Frank Dingenen. “Hij acteerde niet alleen, hij schreef ook de scenario’s zelf. Hij was een echte vakman, perfectionistisch ook. We hebben samen nog een liedje gemaakt: ‘Do You Love Me'”.

Van Wanten kijkt ook liefdevol terug op die samenwerking. “Hij legde vaak zijn hoofd op mijn schouder, alsof hij een moederfiguur zocht. Hij was ook een erg gevoelig iemand. Dat hij niet meer op televisie kwam, zorgde dan ook voor wat verbittering.”

Onverwacht

Het overlijden van Frank Dingenen komt voor de actrice/zangeres toch onverwacht. “De laatste keer dat ik contact met hem had, was via mail rond nieuwjaar. Daaruit maakte ik op dat hij het moeilijk had.”