Wenduine neemt afscheid van ‘Karl van de rocheetjes’

Wenduine rouwt om Karl Boonman, die begin deze week onverwachts op 53-jarige leeftijd overleed. Boonman, beter bekend onder de familienaam Sanders, was een jeugdvriend van schepen Marleen De Soete en zelf ook achter de schermen actief bij Vooruit.

“Karl was iemand met een gouden hart, hij sprong altijd voor iedereen in de bres. Zo doneerde hij regelmatig aan de vzw Kansarmen en zorgde hij ooit voor een nieuw onderkomen voor de duikclub”, aldus De Soete. Ze zal zich Karl ook altijd blijven herinneren als een gangmaker. “Hij was een populaire figuur in Wenduine. Je zag hem overàl. Veel mensen kenden hem trouwens ook van op de markt, waar hij altijd met zijn kokosrotsjes stond. ‘De rocheetjes van Sanders’ waren een begrip in De Haan”, klinkt het. Sanders was overigens de familienaam van zijn mama, die vroeger manege Sanders uitbaatte. “Maandagavond zijn we hier nog met vrienden samengekomen om Karl te herdenken. Hij zal enorm gemist worden.”

(WK)