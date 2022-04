Weduwe van Erwin Batsleer, oud-directeur VBS Duinen in Bredene, getuigt na dodelijk fietsongeval: “Ik wil weten hoe het gebeurd is”

Oud-leerkracht en -directeur van de Vrije Basisschool in Bredene Erwin Batsleer is op vrijdag 22 april om het leven gekomen tijdens een verkeersongeval. Hij werd met zijn fiets gegrepen door een wagen ter hoogte van de Vuurtorenwijk. Erwin Batsleer was een veel- en graag gezien figuur in Bredene, die zich in talloze verenigingen engageerde. “Hij was vrijdag op de terugweg van een opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen. Dat vrijwilligerswerk was Erwin ten voeten uit”, schetst echtgenote Micheline Cordier.

Micheline Cordier, die net als haar betreurde echtgenoot een carrière in het onderwijs achter de rug heeft, tast wanneer we haar spreken nog altijd in het duister over de juiste omstandigheden van het ongeval dat haar man fataal werd. “Het brengt hem natuurlijk niet terug, maar ik wil wel weten hoe het gebeurd is. Alleen komt er momenteel zoveel op me af dat ik dat even van me af probeer te schuiven. Ik wil er ook zijn voor onze vijf kleinkinderen, in leeftijd van 1 tot 7 jaar, die ongetwijfeld ook afzien door het verlies van hun bompa.”

Voor altijd meester Erwin

De impact van Erwins overlijden liet zich deze week over heel de gemeente voelen. “Erwin was een bekend gezicht in Bredene. Hij begon in 1976 als leerkracht in de Vrije Basisschool Duinen. Later werd hij er directeur en hij was ook een tijdje coördinerend directeur van scholengroep Noord-West Vrije. Ontelbaar zijn ze, de leerlingen die langs zijn klas gepasseerd.

Weet je, de school, dat was zijn lang leven. Hij werd na zijn pensioen, zeven jaar geleden, prompt secretaris van het Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene en van de scholengemeenschap 9 Beaufort. Toen hij met pensioen ging, stond het hier rijen dik met leerlingen en collega’s voor de deur, die hem feestelijk wilden uitzwaaien. Veel Bredenaars spraken hem ook na zijn pensioen nog altijd aan als meester Erwin.”

Overal vrienden

Zijn sociaal engagement zette hem zijn hele leven lang in het spoor van talloze plaatselijke verenigingen. “Hij was ooit voorzitter van de Gezinsbond en was er verantwoordelijk voor de watergewenning. Hoeveel kinderen leerde hij op zaterdag niet zwemmen? Maar hij was ook spelend lid van toneelkring De Klisse en was onlangs betrokken geraakt bij seniorenvereniging OKRA. Vorige week nog ging hij nog kubben met hen. Hij had er in geen tijd alweer een nieuwe vriendenkring opgebouwd.”

“Hij verzekerde me altijd dat in elk mens iets goed zit”, gaat Micheline verder. “Het was de basis van zijn sociale betrokkenheid. In de kerkfabriek, maar net zo goed in het vaccinatiecentrum in Oostende waar hij tijdens de coronaperiode vrijwilliger was.”

Hij verzekerde me altijd dat in elk mens iets goed zit

“Toen het centrum de deuren sloot en de vrijwilligers de vraag kregen of ze een handje wilden helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, was Erwin er als de kippen bij. Hij genoot ervan om ’s morgens met de fiets richting Oostende te vertrekken om er die mensen in het hotel, dat als opvangplaats was ingericht, bij te staan. Het was uitgerekend op de terugweg ervan dat het ongeval gebeurde.”

Reis naar Ecuador

De vele plannen die Erwin en Micheline nog koesterden, werden abrupt afgebroken. “We hadden na zijn pensioen het plan opgevat om de wereld te zien. Erwin wilde dat voor zijn 70e doen want je wist maar nooit…

Op onze kalender stond binnen enkele weken een reis naar Ecuador, die we al drie keer hadden moeten uitstellen omwille van corona, met rood omcirkeld. We keken er echt naar uit.

Passie voor koken

Erwin had de voorbije jaren ook een passie voor koken ontwikkeld. Hij volgde daar elke donderdagmorgen les voor aan het SNT in Brugge. Sinds zijn pensioen was hij hier steevast de kok in huis. Hij had zelfs een buitenkeuken geïnstalleerd om ook in de tuin zijn kookkunsten te etaleren.”

“Hij was een hele lieve echtgenoot”, mijmert Micheline. “Altijd daar voor zijn familie en vrienden. We trouwden in 1979 nadat we mekaar hadden leren kennen als monitoren bij Jeugd & Gezond, het huidige Kazou van de CM. Ook toen was zijn engagement al ontegensprekelijk.”

Grote last

“Al onze lieve vrienden, oud-collega’s en familieleden waren de voorbije dagen een ongelooflijke steun”, bekent Micheline. “Ik ben ze eeuwig dankbaar voor hun troostende schouder. Maar het verlies blijft natuurlijk lastig om dragen…” (MM)