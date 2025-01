“We waren twee handen op één buik”: Steve Declerck neemt afscheid van vader Albert, uitbater van bekende frituur op de Kaai in Nieuwpoort

Albert Declerck (75) van frituur Albert op de Kaai in Nieuwpoort is overleden. Hij werd vrijdag begraven. Voor zijn enige zoon Steve (49) is dat een enorm verlies. Hij draait al van zijn veertiende mee in de frituur van zijn pa. “Hij en ik, dat was de perfecte combinatie. Wij verstonden elkaar zonder een woord. Pa was een ‘pietje precies’, dat zullen de klanten zich ongetwijfeld herinneren.”

Albert Declerck was een geboren en getogen Nieuwpoortenaar. Hij groeide op in een warm nest als jongste van zes kinderen. In die tijd moest je al vroeg aan de slag en Albert had handen aan zijn lijf. Hij begon zijn loopbaan bij het vroegere metaalbedrijf Naco in de Willem Deroolaan (dat is nu Duco in Veurne red.). “Mijn grootmoeder langs moeders zijde runde op de Kaai restaurant-frituur ‘Broadway’. Het is daar dat de vonk oversloeg tussen mijn ouders. Hij was toen nog maar negentien jaar”, weet zoon Steve. Het jonge koppel kwam op een schone dag op het zotte idee om in Nieuwpoort een frituur te starten. “Dat was toen nog een kraampje bij de vismijn waar de mensen moesten aanschuiven onder een luifel. We spreken over 1979. Het was vooral mijn mama die in de beginperiode de frieten bruin bakte. Mijn papa durfde niet meteen zijn vaste job op te geven. Toen hij zag dat hun ‘zot idee’ een grandioos succes bleek, koos hij toch voor de zaak.”

Vast pand

Zoon Steve was amper veertien jaar toen hij al meehielp met zijn pa en toen hij na het middelbaar zijn diploma op zak had, ging hij definitief bij Frituur Albert aan de slag. Die zaak was intussen van het kraampje naar een barak verhuisd. Nu zit de frituur in een vast pand langs de Kaai. “Mijn pa en ik waren twee handen op één buik. Alles wat ik vandaag doe, heb ik van hem geleerd. Ik hoor het hem nog zo zeggen: ‘frieten moeten je altijd in schoon vet bakken’. De beste frieten zijn die van 9 millimeter, ook die visie deel ik met mijn pa. Die dikte is perfect om ze van buiten lekker krokant te bakken, maar heerlijk smeuïg vanbinnen. Er komen in onze zaak ook nooit diepvriesfrieten binnen.”

“In alles wat ik doe is de geest van pa aanwezig” – zoon Steve

“Nog iets waarin mijn vader een krak was, was het inpakken van de frieten. Hij was echt een ‘pietje precies’. ’t Moest altijd allemaal juist zijn, zelfs het verpakken van de snacks. Aardappelen evolueren op de maat van de seizoenen. Mijn pa had de kennis om telkens zo met de temperatuur van het vet te spelen tot de frieten de perfecte ‘bite’ hadden, ongeacht of ze nu veel of minder suiker bevatten. Het zijn die kneepjes van het vak die hij me heeft bijgebracht en die mee aan de basis van het succes liggen van Frituur Albert. We zijn al 45 jaar een vaste waarde in Nieuwpoort, dat wil toch iets zeggen.”

Albert was een geboren en getogen Nieuwpoortenaar. © familie Declerck

Zelf was Albert ook verlekkerd op zijn eigen frieten. Het gebeurde dat hij er zowel ’s middags als ’s avonds van smulde. “Een echte favoriete snack of combinatie had hij niet. Hij moest natuurlijk van alles eens proeven.” De kwaliteit van Frituur Albert ging niet onopgemerkt voorbij. “Acteur Karel Deruwe tipte de zaak als één van zijn favoriete frituren. Ooit kwam de Duitse televisie opnames maken, geen idee hoe die hier zijn beland. Recensent Luc Bellings beloonde ons ooit met 9 op 10. Maar dé appreciatie die er echt toe doet, komt natuurlijk van onze vele klanten. Mijn pa kende de vaste gezichten allemaal bij naam en wist dikwijls al wat ze zouden bestellen nog voor ze hun mond hadden opengedaan. En iedereen kon rekenen op een vriendelijk woord.”

Rots in de branding

Tot zijn 72ste hielp Albert mee in de zaak. Zoon Steve had de frituur in 2017 overgenomen. “Ook toen hij alsnog op pensioen ging, kwam hij vaak langs. Niet om zich te moeien, maar om te genieten van wat hij met mama had opgebouwd. Ik zal samen met mijn partner Ulla mijn best doen om hun levenswerk verder te zetten. Sinds zijn overlijden is de frituur gesloten. Het zal confronterend zijn als ik weer achter ‘de frietpot’ zal staan. Papa was mijn rots in de branding. Tachtig procent van mijn leven heb ik naast hem gestaan. Een service draaiden we zonder veel woorden, zo goed waren we op elkaar ingespeeld. Uiteraard heb ik nieuwe accenten gelegd, zoals de vol-au-vent met traag gegaard vlees van kippenbillen of de smoking meatballs, maar in alles wat ik doe is de geest van pa aanwezig.”

(Gudrun Steen)