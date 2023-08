Waregems ereschepen Marcel Timmerman (90) overleden

Afgelopen zaterdag is Marcel Timmerman overleden. De voormalige CVP-schepen uit deelgemeente Beveren-Leie, bij Waregem, is 90 geworden.

Van landbouwer tot dorpspolitieker

Marcel Timmerman werd op 6 februari 1933 geboren in Beveren-Leie, de Waregemse deelgemeente waar hij zijn hele leven woonde en werkte. Hij was actief als landbouwer, maar toonde zich ook zeer betrokken in de dorpspolitiek. Bij de verkiezingen van 1970 raakte hij verkozen als raadslid voor Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Beveren-Leie.

Die gemeente bestond tot de gemeentelijke herindeling van 1977 als een afzonderlijke gemeente. Nadien ging Beveren-Leie op in de grotere hoofdgemeente Waregem, al verliep dat niet zonder slag of stoot. “Ik herinner mij bijzonder goed de harde strijd die we moesten leveren met André Dejaeghere, die burgemeester van Sint-Eloois-Vijve was”, vertelde Timmerman in 2015 in deze krant. “Het scheelde echt niet veel of dat was ook het geval. We hielden uiteindelijk een zetel meer over na de verkiezingen. Niemand van de gekozen CVP’ers kon het zich permitteren om afwezig te zijn in een of andere gemeenteraad. Spannend was dat wel, ja.”

Twintig jaar schepen in Waregemse gemeenteraad

Na de stembusslag van 1977 schopte Marcel Timmerman het tot schepen in de gemeenteraad van Waregem, een functie die hij meer dan twintig jaar uitoefende. Dat deed hij onder vier verschillende burgemeesters: Marcel Coucke, Jozef Vanryckeghem (de vader van huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem, red.), Guido Carron en Yolande Dhondt. Zijn voornaamste bevoegdheid was Openbare Werken, maar hij was ook een tijd verantwoordelijk voor Onderwijs. “Dat laatste wordt wel eens vergeten”, klonk het fijntjes in 2015.

In 2000 zwaaide de gepensioneerde landbouwer af. “Ik ga voor de achtste keer stemmen en voor het eerst ben ik zelf geen kandidaat”, vertelde hij op de verkiezingsdag aan een reporter van Het Volk. “Nee, echt, ik krijg geen krop in de keel. Ik maak zeer graag plaats voor de jeugd. In alle vriendschap neem ik afscheid van het politieke toneel.”

Bezige bij

Dat afscheid betekende niet dat Marcel Timmerman het rustiger aan ging doen. Behalve bestuurslid van de Gezinsbond in Beveren-Leie was hij gewoon lid van Okra, Neos, Samana en Tuinhier. Hij was ook erevoorzitter van Immer Jong, een seniorenorganisatie die elke twee maanden een activiteit organiseert in het Ontmoetingscentrum Nieuwenhove.

Marcel Timmerman was de echtgenoot van Cecile Delbeke, die in 2000 overleed. Hij laat drie kinderen (Mieke, Joke en Bert) en vier kleinkinderen (Céline, Pauline, Jeroen en Margot) na. Met Gust is er ook één achterkleinkind. (PNW)