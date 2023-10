Waregem verliest marathonloper Aurèle Vandendriessche

In het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem is op 17 oktober Aurèle Vandendriessche overleden, bij oudere Waregemnaars nog steeds gekend als een zeer verdienstelijke marathonloper op rust. De man werd 91.

Aurèle werd in Anzegem geboren op 4 juli 1932. Hij was zestien jaar oud en verzorger van een jonge wielrenner uit hun gezamenlijke geboortedorp. Toen de coureur een keer op aanraden van zijn mentor aan een oefencross deelnam, wilde Aurèle niet achterblijven. Gehuld in een dikke trui, een doordeweekse korte broek en op gewone schoenen liet hij bijna iedereen achter zich. Het was het begin van een opmerkelijke atletiekcarrière.

In 1956 maakte Aurèle bij toeval zijn marathondebuut op het Belgisch kampioenschap. Hij werd hiertoe gestimuleerd nadat hij kort ervoor op een 10.000 meter de toenmalige Belgische kampioen op dit nummer had verslagen. Die kampioenschapsmarathon won hij met een voorsprong van zes minuten op de nummer twee. Het bezorgde hem op het nippertje een plaatsje in de Belgische afvaardiging voor de Olympische Spelen in Melbourne (Australië).

Uiteindelijk zou hij drie keer aan de Spelen deelnemen: in Melbourne, Rome en Tokio. Door de omstandigheden telkens met een teleurstellend resultaat.

De Europese kampioenschappen waren hem gunstiger gezind. In 1958 in Stockholm werd hij elfde op de marathon, wat hem meteen ook Belgisch kampioen maakte. In Belgrado in 1962 greep Aurèle de zilveren medaille. Vier jaar later, in Boedapest, herhaalde hij die prestatie.

Uiteindelijk liep Aurèle 27 marathons over de officiële afstand van 42 km en 195 m en nog twee over een afstand tussen de 40 en 42 km. De mooiste was voor hem de marathon van Boston (USA) die hij tweemaal won. Daar mag nog een wereldrecord op de 30 km bijgeteld worden.

Het gewezen lid van Waregem AC werkte aanvankelijk bij een spinnerij in Ruien. Later werd hij door bemiddeling van de atletiekbond en het Belgisch Olympisch Comité surveillant in het onderwijs.

Aurèle was getrouwd met Lea Verschueren en vader van Tony, Patrick en Rik. Hij had één kleindochter: Wendy.

De uitvaartdienst vindt plaats in beperkte kring in de aula Vanhoutteghem Funerals in Waregem. Aurèle zal rusten op de stadsbegraafplaats De Barakke, perk 36, in Waregem. (AV)