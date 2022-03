Walter Wackenier, oprichter van gelijknamig natuursteenbedrijf, overleden

Walter Wackenier (68) uit Lo is woensdag overleden. Hij was de zaakvoerder en oprichter van Natuursteenbedrijf Wackenier uit Veurne, in de ruime regio bekend voor het maken van onder meer grafzerken.

Samen met zijn zoon Igor bouwde Walter Wackenier de zaak uit tot een volwaardig natuursteenbedrijf voor alle interieur- en exterieurtoepassingen in natuursteen.

Walter Wackenier was de echtgenoot van Myriam Becue en de vader van Ulrike en Igor. Hij had ook drie kleinkinderen: Odille, Elle-Marie en Staf.

De begrafenis vindt plaats op zaterdag 2 april om 10.30 uur in de Sint-Audomaruskerk in Alveringem.