Wagen van vermiste man uit handelsdok gehaald

Aan het handelsdok in Brugge, op een boogscheut van het politiecommissariaat, is dinsdagmiddag een wagen met een lichaam uit het water gehaald. In de wagen trof de politie het lichaam van een vermiste man aan.

De 32-jarige man uit Assebroek was sinds 18 februari vermist. De politie verspreidde een opsporingsbericht en een van de tips leidde hen naar het handelsdok ter hoogte van de Sluisstraat.

Met een bootje en duikers ging de brandweer in het water, waarna ze korte tijd later effectief de wagen op de bodem van het water vonden. Al snel werd duidelijk dat ook de vermiste man nog in het voertuig zat.

De politie verwittigde de familie, waarna het voertuig uit het water werd getakeld.