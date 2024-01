“Waarom was die brug nog niet hersteld?”: familie van Brent (21) post open brief vol vragen na tragisch ongeval

De ouders en broers van de 21-jarige Brent Degraeve die op 19 januari overleed bij een tragisch verkeersongeval in Houtem bij Veurne plaatsen een open brief/petitie op Facebook. Ze vragen opheldering en rechtvaardigheid na het ongeval. “Waarom was er niet gestrooid, terwijl iedereen zei dat het glad was en waarom was die kapotte brug niet hersteld?” klinkt het. Burgemeester Peter Roose van Veurne heeft begrip voor hun vragen.

Op 19 januari kwam de 21-jarige Brent Degraeve om het leven na een tragisch ongeval op de Moeresteenweg in Houtem. De jongeman reed in zijn Fiat Punto achter zijn ouders richting huis op de spiegelgladde weg. Aan de brug over het water ging het helemaal verkeerd. De afsluiting van de brug was vernield na een eerder ongeval. Brent ging aan het slippen op de niet-gestrooide weg, ging van de brug af en belandde met zijn auto in het water. Hij overleefde dat niet.

De ouders en broers van Brent zetten nu een petitie/open brief op Facebook waarin ze opheldering en rechtvaardigheid na het ongeval vragen. “Sedert mei 2023 was de brug kapot gereden en nooit meer hersteld. Mede door de gladheid op de baan omdat er niet gestrooid was belandde Brent zo in het water en had hij geen enkele kans om dit ongeval te overleven. We willen rechtvaardigheid voor Brent laten geschieden”, klinkt het.

“Antwoorden”

“We doen dit omdat we antwoorden willen op onze vragen”, zegt Nancy Demunck, de mama van Brent. “We moeten dit doen voor onze zoon en vragen rechtvaardigheid. We vragen ons af waarom die brug niet hersteld werd en of de dramatische gevolgen van het ongeval niet vermeden hadden kunnen worden als dat herstelling wel was gebeurd. Volgens of was het anders zo wellicht niet afgelopen. Dat ze daags na het ongeval plots wel betonblokken plaatsten roept ook vragen op. En daar willen we antwoorden op krijgen. We weten wel dat we onze zoon of broer er niet mee terugkrijgen maar we moeten dit doen. Voor Brent.”

“Welkom om te praten”

“Het klopt dat wij een brief stuurden naar de ouders”, zegt burgemeester Peter Roose van Veurne. “Daarin drukten we ons medeleven uit, maar ook wij hebben dezelfde vragen: kon dit ongeval vermeden worden? Ook wij zijn aangeslagen door dit ongeval. Dit hakt er ook bij een burgemeester op in. We bekijken hoe we het nu verder kunnen aanpakken en dat is ook de reden waarom we na dit ongeval snel betonblokken hebben geplaatst. De herstel van de brug zelf duurt langer dan voorzien door een verzekeringskwestie, maar eigenlijk was dit al doorgegeven aan de aannemer. De vraag is nu ook of we de brug op dezelfde manier moeten herstellen of er extra maatregelen nodig zijn. In ieder geval begrijpen we de familie en zijn ze altijd welkom om hierover te praten.” (JH)