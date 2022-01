Waar liggen de Wervikse roots van overleden mode-icoon Ghislaine Nuytten?

‘Het meisje dat zelfs Armani kon charmeren’. Zo werd de vorige week overleden Ghislaine Nuytten genoemd, of ook ‘het eerste internationale topmodel van Vlaanderen’. Ze was afkomstig van Wervik, maar hoe zit dat met die Wervikse roots en heeft zij daar nog familie? We zochten het even uit.

In een interview met Knack Weekend vertelde Ghislaine enkele jaren geleden over het prille begin van haar modellencarrière en dat mode bij haar thuis binnenkwam via het magazine Elle dat haar oudere zussen lazen, en Avenue dat haar moeder las. Doordat ze dicht bij de grens woonden, waren ze sowieso erg op Frankrijk gericht zowel voor radio als televisie. Als kind bestudeerde ze dan hoe haar zussen zich kleedden en als 14-jarige probeerde ze dat dan ook eens uit.

De familie Nuytten woonde inderdaad dicht bij de Franse grens, maar wel niet in Wervik maar eigenlijk in Komen, nu Henegouwen maar in haar kinderjaren nog West-Vlaanderen. Hun woning in de Werviksesteenweg was een van de laatste huizen van Komen dicht bij de grens met Wervik en bij de oude begraafplaats in de Komenstraat. Dat Ghislaine en haar broers en zussen in Wervik geboren zijn, komt omdat daar toen een kraamkliniek was (tot de jaren zestig).

Verhuisd naar Deurne

De ouders van Ghislaine waren Robert Nuytten en Paula Robaeys. Vader was van Komen-Ten Brielen, moeder was wel een echte Wervikane. Paula’s vader Mamert Sr. had er een drukkerij die in 1953 werd voortgezet door haar broer Mamert Jr.

Deze woonde in de Komenstraat en was een heel bekende figuur in Wervik: hij is voorzitter geweest van de Fotokunstkring en had een passie voor de lokale geschiedenis. Hij heeft de drukkerij bijna 50 jaar uitgebaat en is in 2013 overleden. Zijn zoon Manu Robaeys – die dus een kozijn is van Ghislaine – zette de drukkerij in de Nieuwstraat voort, maar hij is intussen gestopt. Hij woont wel nog op hetzelfde adres.

Een mooie foto met Ghislaine als 5-jarige met drie zussen, genomen thuis in Komen in 1959, met van groot naar klein Christiane, Claudette, Ghislaine en Josyane. Jongste zus Chantal was er nog niet. © foto NOM

Van de acht kinderen van het gezin Nuytten woont niemand meer in Wervik of omgeving, om de eenvoudige reden dat de ouders in 1963 van Komen naar Deurne verhuisden – net in het jaar dat Komen naar Henegouwen werd overgeheveld. Vader Robert, die vroeger graanhandelaar was, ging toen werken in een bloemmolenbedrijf. Hij is in 1975 overleden.

Moeder Paula Robaeys is in 2007 in een woonzorg-centrum in Deurne gestorven. “Ik was maar vier jaar toen het gezin vertrok”, zegt Manu Robaeys. “Daar weet ik niets meer van, maar later gingen we met mijn ouders wel op familiebezoek in Antwerpen. Het was in de sixties en ik herinner mij dat zij wel veel moderner waren dan wij, veel hipper, en zeker ook Ghislaine. Ik weet ook nog dat zij in de vakanties een hoevetje huurde in Neerwaasten.”

Tweetalig

Ghislaine en haar broers en zussen wonen of woonden bijna allemaal in het Antwerpse of het Brusselse. De oudste, Ghislain, is in 2009 overleden. Claude woont in Dilbeek. “Ik heb natuurlijk nog wel herinneringen aan onze kindertijd”, zegt hij, “maar Ghislaine was negen jaar jonger en ik ging op internaat in Doornik, zodat we niet echt samen opgroeiden.”

“Ik ben zeven jaar ouder en ik ben inderdaad een van de zussen die graag in modeboekjes keken”, zegt Christiane, die nu in Borsbeek (Antwerpen) woont. “We zijn eigenlijk tweetalig opgevoed. Vader was meer Franstalig, moeder Vlaams. De jongens gingen naar Saint-Henri in Komen naar school, de meisjes naar de kloosterschool in de Koestraat (nu behorend tot het Sint-Jozefscollege, red.)”.

Ghislaine Nuytten overleed vorige week op 67-jarige leeftijd. © foto NOM

“We zijn allemaal uitgezwermd”, zegt broer Claude, “maar we kwamen wel nog geregeld samen. Dat was dan op 15 augustus – in het Antwerpse Moederdag – maar ook toen ons moeder overleden was, hebben we die traditie in ere gehouden. We gaan dan naar het kerkhof in Komen-Ten-Brielen, waar onze ouders begraven zijn. Vader wilde in zijn geboorteplaats begraven worden en dat was nadien ook de wens van moeder die we natuurlijk hebben ingewilligd. Door corona is dat de voorbije jaren niet kunnen doorgaan.”

Liefde ontdekt tijdens interview

De anderen zijn Claudette (Borgerhout), Josyane (Borgerhout), Christian (Bourgogne, Frankrijk) en Chantal (Deurne). Wie wel in Wervik woont, is Anna Nuytten, dochter van Christian. Zij is getrouwd met Frederic Mahieu. Beiden zijn welbekend in muzikale middens. Anna is mezzosopraan, geeft zangles en samen hebben ze enkele jaren geleden het koor Asem opgericht.

Ghislaine, die vroeger in Deurne woonde, was intussen getrouwd met de bekende Humo-journalist en schrijver Wilfried Hendrickx. Hij is zeven jaar ouder en viel voor haar toen hij haar interviewde toen zij in 1985 voor de eerste keer het tv-programma Blikvanger presenteerde. Ze woonden nu in Mechelen en is op 18 januari na een hartstilstand in een ziekenhuis in Leuven overleden. De uitvaart heeft vorige week zaterdag in intimiteit plaatsgehad in Herent bij Leuven.

(NOM)