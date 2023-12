Vuurwerkmaker Thomas Desmet verliest moedige strijd tegen pancreaskanker: “We verliezen iemand met een gouden hart”

Thomas Desmet (42), oprichter en uithangbord van de Vuurwinkel in Marke, is maandagavond overleden. Hij leverde een dappere strijd tegen pancreaskanker. Omringd door vrienden en familie ging hij heen. De man stond in binnen- en buitenland te boek als een gepassioneerd vuurwerkmaker en was een autoriteit op vlak van special effects.

Thomas Desmet stond al meer dan tien jaar aan het hoofd van de Vuurwinkel. In september kreeg hij te horen dat hij aan pancreaskanker leed en na een korte, maar moedige strijd moest hij zich maandagavond gewonnen geven.

In zijn thuishaven Marke werden enkele vuurpijlen afgeschoten om hem te eren.

Zijn geliefden moeten net in de drukste periode van het jaar afscheid nemen van Thomas, want in december focust de Vuurwinkel zich grotendeels op de verkoop van veilig en kwalitatief vuurwerk aan particulieren. De jaarlijkse vuurwerkdemo aan de verlaagde Leieboorden aan de Kortrijkse Broeltorens is alvast geannuleerd.

Opgeheven hoofd

Vuurwerk was zijn grote passie. “We verkopen eigenlijk licht en geluk in een doosje”, vertelde hij in een eerder interview met deze krant. “Wie wordt nu niet gelukkig van vuurwerk afsteken?”

“Het afscheid van Thomas komt heel hard aan”, zegt broer Kasper. “Een klap voor ons bedrijf, maar vooral op menselijk vlak is het zwaar. Thomas was een prachtkerel, iemand met een gouden hart. We zullen hem enorm missen.”

De pancreaskanker raakte Thomas ongemeen snel. “De manier waarop mijn broer met zijn ziekte omging, is bewonderenswaardig. Altijd met opgeheven hoofd. Chapeau daarvoor.”

Movie FX en Visual FX

Thomas was met Movie FX druk gesolliciteerd om aan filmproducties en televisieseries mee te werken en heeft onder andere Zillion, Black en de VRT1-serie Onder Vuur op zijn cv prijken. Met Visual FX stond hij dan weer in voor pyrotechnische shows tijdens tal van zomerfestivals.

Thomas was de broer van Simon, Korneel en Kasper, was getrouwd met Sabrina Jansens en trotse papa van Lander en Wolf.

De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 16 december om 14 uur in crematorium Uitzicht in Kortrijk plaats.