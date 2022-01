VTI Oostende rouwt om Timon Watty: opvoeder (27) sterft na epilepsie-aanval

In Brugge is op maandag 17 januari Timon Watty overleden na een epilepsie-aanval. Hij werd amper 27 jaar.

Timon groeide op in de Oostendse wijken Mariakerke en Stene. Met Marlies kregen zijn ouders Christel Vieren en Dirk Watty ook nog een dochter. Na lager onderwijs in de plaatselijke basisschool volgde Timon de richting houtbewerking in het Oostendse VTI. Als twintiger belandde hij opnieuw in de school in de Stuiverstraat. Hij ontpopte zich tot een opvoeder, die ongedwongen met de leerlingen wist om te gaan. Hij was er erg graag gezien. Timon droeg ook de anderstalige leerlingen uit de OKAN-klas een warm hart toe. Enkele keren stak hij als vrijwilliger de handen uit de mouwen bij ‘ABC aan Zee’. Via dit project van oefenen anderstalige jongeren hun Nederlands en maken ze kennis met het socio-culturele aanbod in Oostende.

Timon kon veel: van skaten tot gitaar en mondharmonica spelen. De laatste jaren componeerde hij ook muziek. Hij maakte West-Vlaamse hiphop- en rapmuziek die voortvloeide uit zijn emoties, gedachten, angsten, … Timon maakte ook opnames van zichzelf. Zijn grote inspiratie was de Amerikaanse artiest Mac Miller. Deze muzikant overleed eveneens op jonge leeftijd. Hij was ook een goede gamer op zowel Xbox, computer als PlayStation. In zijn jeugd was hij moderator van een gameplatform.

Samen met Julie vertoefde hij veel op het strand of in de natuur. De liefde voor zijn vrienden was puur. Ze betekenden heel veel voor hem. Het leek wel of hij in andermans hoofd kon kijken. Hij cijferde zichzelf soms net iets te veel weg. Nochtans was zelfzorg bij Timon heel belangrijk, gezien hij epilepsie had.

Gouden hart

Timon had een gouden hart. Nooit oordelen, altijd tijd maken om te luisteren, zelfs al was het een dakloze man langs de straat die met hem wou praten. Ook al had hij een vriend lange tijd niet gezien, hij stond er altijd voor klaar.

Timon volgde zijn laatste jaar Jeugd- en gehandicaptenzorg van het volwassenenonderwijs in het VTI van Brugge. Hij stond aan de drempel van een mooi en betekenisvol leven. Zo ver mocht het helaas niet komen. Hij zou in het najaar 28 jaar geworden zijn. Hij laat bij velen een leegte na. De afscheidsplechtigheid voor Timon wordt gehouden op zaterdag 29 januari om 10 uur de aula van Uitvaartzorg Raes aan de Stuiverstraat 470 in Stene.

(BVO)