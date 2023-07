VTI Brugge rouwt om voormalig leerkracht Rik Denduyver

Rik Denduyver is overleden in het AZ Sint-Jan in Brugge, omringd door zijn echtgenote, zoon, schoondochter en kleindochter. Hij werd geboren in Roeselare en is 76 jaar geworden.

Rik was getrouwd met Sonja Werbrouck, met wie hij aan de Lange Molenstraat in Sint-Andries woonde. Rik is de vader Mike Denduyver en schoonvader van Cindy Serlet die in de Stegelstraat in Lichtervelde wonen. Riks kleindochter Silke Denduyver deelt in het verdriet.

Oldtimertractoren

Rik werkte vroeger als leerkracht aan het VTI van Brugge. Hij had een grote passie voor oldtimertractoren en was lid van de Oude Trekker Club en van de Retro Motoren en Tractoren Vereniging.

Rik stond bekend als een harde werker die voor iedereen klaar stond. Helaas is hij ziek geworden. Na drie maanden van intense strijd is Rik overleden in Brugge.

De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 26 juli in de aula van het crematorium Blauwe Toren in Brugge. (Begr. Feryn/BC)