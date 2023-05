VT Lendelede rouwt om gewezen coach en jeugdcoördinator Didier Bourgeois (66)

Volleyteam Lendelede moet afscheid nemen van Didier Bourgeois, die jarenlang mee zijn schouders zette onder de jeugdwerking en ook coach was van diverse teams. Zoon Grégoire Bourgeois leerde in Lendelede zijn echtgenote kennen en is nu ook nog trainer bij de club.

Didier Bourgeois leidde mee de hoogdagen van VT Lendelede in. Zelf was hij onder meer trainer van het Dames A-team, maar de in Komen wonende volleycoach schoolde ook heel wat jeugdspelers technisch bij. Zoon Grégoire volgde als speler zijn pa naar Lendelede en is er ondertussen ook coach. Didier Bourgeois is onverwacht overleden.