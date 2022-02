VRT-monteur Gregory (27) bezweken aan verwondingen na ongeval op E40: “Je enthousiasme zullen we nooit vergeten”

Gregory Dessin (27) uit Gistel is dinsdag 15 februari in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval op de E40. De jongeman was news editor bij de VRT en monteerde onder meer video’s voor Het Journaal, Terzake en Karrewiet. “Gregory, we zullen je kamerbrede glimlach en je enthousiasme nooit vergeten”, sprak nieuwsanker Xavier Taveirne dinsdag in het laatavondjournaal.

Gregory was dinsdagmorgen onderweg naar de Reyerslaan. Op de E40 ter hoogte van Aalter, rond 10.30 uur, raakte hij vermoedelijk verblind door de laaghangende zon. Zo zag hij niet dat er ter hoogte van de werken een file was ontstaan. De jongeman reed in op de achterkant van een vrachtwagen. De klap die volgde was onnoemelijk zwaar en Gregory raakte levensgevaarlijk gewond. Hij vocht voor zijn leven in het ziekenhuis maar bezweek er aan zijn verwondingen.

Enthousiaste kerel

Gregory stond bekend als een creatieve, enthousiaste kerel met een passie voor alles wat met video, film en fotografie te maken had. Nadat hij zijn middelbare studies aan het Sint-Godelievecollege in Gistel afwerkte, volgde Gregory een opleiding aan de film- en fotografieschool Narafi in Vorst, onderdeel van de LUCA School of Arts. In 2016 studeerde hij af, waarna hij een stage bij de VRT versierde. Zijn talent werd er ontdekt en na verloop van tijd kreeg hij een vast contract. Gregory was een vaste waarde achter de schermen van onder meer Het Journaal, Terzake en Karrewiet.

“Een sterke schakel uit onze ploeg is te jong en veel te vroeg om het leven gekomen. De hemel is op ons hoofd gevallen. We zullen je kamerbrede glimlach en je enthousiasme nooit vergeten, dat is een belofte”, sprak nieuwsanker Xavier Taveirne dinsdagavond aan het einde van het Laat Journaal. “Aan vrienden en familie: leun op ons, ook als het niet gaat. Morgen zijn we er gewoon opnieuw, al zal het nooit meer echt gewoon zijn.”

Grote verslagenheid

De verslagenheid bij de redactie van VRT NWS is met andere woorden enorm. “De nieuwsdienst van de VRT is erg aangeslagen door het plotse overlijden van onze jonge collega. Gregory was een hele enthousiaste, sociale en goedlachse jongeman die hier heel erg gemist zal worden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. We wensen hen alle sterkte toe”, aldus VRT nog in een officiële reactie. Op de Facebookpagina van Gregory reageren vrienden en familie vol ongeloof en verdriet op het trieste nieuws. (BB)