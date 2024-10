Vrouw treft levenloze lichaam van haar man aan op parking in Brugge

Op de parking langs de Bargeweg in Brugge is zondagnamiddag het levenloze lichaam van een Finse man aangetroffen. Het parket stelde een wetsdokter aan om de doodsoorzaak te onderzoeken, maar uiteindelijk bleek van kwaad opzet geen sprake.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie was het slachtoffer aanvankelijk op z’n eentje naar België afgezakt. Z’n partner reisde hem achterna en trof zondagnamiddag het levenloze lichaam van de man aan. Het lichaam lag in zijn afgesloten mobilhome die geparkeerd stond op een parking langs de Bargeweg in Brugge.

Omdat de doodsoorzaak echter niet meteen duidelijk was, stelde het parket een wetsdokter aan. Uit zijn bevindingen blijkt intussen dat er geen kwaad opzet in het spel was. “Er zijn geen aanwijzingen van een tussenkomst van derden”, meldt het parket.

