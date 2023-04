Vrouw overleden in waterput in Assebroek

In de Olmendreef in Assebroek is maandagavond het lichaam van een vrouw gevonden in een waterput.

De hulpdiensten snelden omstreeks 18 uur ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. Wat er precies gebeurde, was nog niet duidelijk. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen, samen met de vaststellingen van de wetsdokter.

De familie van de vrouw werd in de loop van de avond ingelicht. Dinsdagavond raakte bekend dat het om een wanhoopsdaad gaat. (MM)