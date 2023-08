Vrouw (85) overleden nadat ze ten val komt op straat in Beernem: “Ze was al enige tijd verward”

Maandagmiddag rond half drie is in Beernem een vrouw op straat overleden. De vrouw van 85 die in een zorginstelling in de buurt verbleef, zeeg in de Bloemendalestraat in elkaar.

De MUG en ambulance snelden nog ter plaatse, maar voor het bejaarde slachtoffer kon geen hulp meer baten. Ze stierf ter plaatse.

De brandweer plaatste een tent over het lichaam om omstaanders het zicht te ontnemen. De politie Het Houtsche besliste de Bloemendalestraat plaatselijk af te sluiten voor het verkeer tussen de Diksmuidse Boterweg en de Rollebaanstraat.

Bij het ongeval zijn geen derden betrokken. “Het ging om een natuurlijk overlijden”, zegt politiewoordvoerster Lien Vermeersch. “Het slachtoffer verbleef in een nabijgelegen rusthuis en was al enige tijd verward. Ze is op straat ten val gekomen.” Mogelijk werd de bejaarde vrouw vlak voor haar val onwel.