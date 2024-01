Vrouw (58) overlijdt enkele dagen na zware woningbrand in Wijnendale

De 58-jarige vrouw die vrijdag zwaargewond raakte bij een woningbrand in Wijnendale is in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. “Er werd een branddeskundige aangesteld die een onderzoek deed in het huis en die stelde vast dat de brand accidenteel ontstond.”

De zware brand ontstond vrijdag om 10.20 uur in de Sparappelstraat in Wijnendale bij Torhout. De brandweer moest de voordeur open beuken om binnen te raken. Binnen troffen ze de 58-jarige bewoonster aan die in een ziekenhuisbed in de woonkamer lag. De vrouw was bedlegerig en had zelf alarm geslagen bij de brand, maar raakte niet op eigen kracht naar buiten.

De brandweer evacueerde haar en droeg haar over aan de medische hulpdiensten. De vrouw was op dat moment bewusteloos en was reeds zwaar verbrand geraakt. Ze werd lange tijd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar vocht ze afgelopen weekend nog voor haar leven, maar die strijd moest ze maandag staken. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Accidentele brand

“Er werd nog een branddeskundige naar het huis gestuurd voor een onderzoek. Er werd vastgesteld dat de brand accidenteel ontstond”, meldt het parket van West-Vlaanderen. Volgens het onderzoek van de brandweer vrijdag ontstond de brand in de woonkamer in de nabijheid van het bed, maar niet aan het bed zelf. De woning werd nadien onbewoonbaar verklaard. De echtgenoot van het slachtoffer kreeg bijstand van de dienst slachtofferbejegening van de politie en krijgt elders onderdak. (JH)