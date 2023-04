Vrouw (42) begin april dood aangetroffen in appartement in Oostende: drie mannen aangehouden

Begin april snelden de hulpdiensten richting de Vrijhavenstraat in Oostende. Twee mannen die de 42-jarige G.B. uit Oostende een dag eerder hadden leren kennen, vonden haar een dag later levenloos terug en belden de hulpdiensten. Volgens het parket zijn de feiten drugsgerelateerd. Drie mannen werden ondertussen opgepakt voor schuldig verzuim en hun aanhouding werd met een maand verlengd door de raadkamer.

De feiten dateren al van 4 april, maar raakten nu pas bekend. Op 3 april had G.B. twee mannen leren kennen waarmee ze naar een appartement trok in de Vrijhavenstraat. Het is daar dat de vrouw de dag na hun ontmoeting levenloos in bed werd aangetroffen door diezelfde twee mannen. De avond voordien zou er drugs in het spel geweest zijn. De 42-jarige vrouw zou sinds een jaar dakloos geweest zijn en al een tijdje in het drugsmilieu vertoefd hebben. “We kunnen inderdaad bevestigen dat het om drugsgerelateerde feiten gaat”, vertelt procureur Fien Maddens van het Brugse parket.

Twee mannen werden kort na de ontdekking van het levenloze lichaam van de vrouw, aangetroffen en opgepakt. Het appartement waar de vrouw werd gevonden behoort toe aan de moeder van een van de verdachten. De moeder zou al een tijdje in het ziekenhuis liggen en niet aanwezig geweest zijn op het moment dat G.B. aangetroffen werd.

De aanhouding van de twee mannen werd afgelopen dinsdag alvast met een maand verlengd door de Brugse onderzoeksrechter. Afgelopen zaterdag werd uiteindelijk nog een man opgepakt die op 3 april even aanwezig geweest zou zijn. Zijn aanhouding werd dan weer woensdag verlengd met een maand. Er wordt hen schuldig verzuim ten laste gelegd. De verdachten zouden pas om 16 uur, enkele uren nadat ze de vrouw hadden aangetroffen, de politie hebben verwittigd.

De politie voerde ook huiszoekingen uit in de Kaïrostraat waar een van de verdachten zou wonen. Ondertussen werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de vrouw en daaruit blijkt dat de vrouw niet gestorven is aan een overdosis. Het parket voert verder onderzoek naar het verdachte overlijden.