Vroegere bakkerin Gabriëlla Vanhercke uit Middelkerke op 88-jarige leeftijd overleden

Gabriëlla (Gaby) Vanhercke uit Middelkerke is op 88-jarige leeftijd overleden in het AZ Damiaan in Oostende. Ze was bakkerin op rust en de weduwe van Michel Maenhoudt (+1984).

Gabriëlle werd geboren op 22 september 1934 in de Koninginnelaan 87 in Middelkerke. Ze was nog ‘een echte Middelkerkse’ zoals ze vaak fier aanhaalde. Ze heeft ook haar hele leven in Middelkerke gewoond. Ze was de oudste van 5 kinderen. Haar vader Guillaume was hovenier, haar moeder Julie huisvrouw.

Na de lagere school in Middelkerke ging ze op pensionaat naar Moorslede, samen met haar zus Marie-Thérèse. Een maand van huis zijn viel haar zeer zwaar waardoor vader in de tussenperiode met de fiets van Middelkerke naar Moorslede de beide zusjes kwam bezoeken.

Na haar schooltijd ging ze werken bij bakker Michel Maenhoudt die net bakkerij Proot had overgenomen. De bakkerij, opgericht door vader Proot, werd door zoon Henri verdergezet. Michel Maenhoudt begon er als jonge twintiger, kort na de Tweede Wereldoorlog, als knecht te werken. De bakkerij was gevestigd op de hoek van de Leopoldlaan en de Van Cailliestraat.

Groot gezin

Daar Henri Proot geen opvolging had, nam Michel Maenhoudt de bakkerij over in 1956. Michel Maenhoudt was toen nog ongehuwd en hij zocht een winkeljuffrouw. Dit werd Gabrielle Vanhercke.

In 1958 trouwden ze. Met Martine, Bernard, Danny, Christine, Guido en Carine werd het een groot gezin gesticht. De bakkerij, door de goede ligging (aan ‘de pit’ rechttegenover het casino) en het groeiende toerisme, draaide als nooit tevoren. Tot het noodlot toesloeg. In 1984 werd Michel plots ziek en enkele weken later stierf hij, nog geen zestig jaar en dit in volle, drukke zomer. De jonge weduwe bleef achter met haar kinderen en een zaak.

Gaby verhuisde naar de Kerkstraat 13 en begon een kleinere bakkerij en confiserie met oudste dochter Martine, die al jaren in de bakkerij werkte, aan haar zijde. Toen ze minder mobiel werd, liet ze de winkel volledig aan Martine over en bleef er wonen tot op het laatst. Haar kinderen, samen met haar 9 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen delen in het verdriet.

Op 13 maart is ze overleden. De uitvaartliturgie had plaats op 17 maart in de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. (PG)