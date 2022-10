Vrijwillige brandweerman Brith (42) sterft nadat hij beroerte krijgt bij duikproef: “Op een van de gelukkigste momenten van zijn leven”

Donderdagavond is Brith Roelstraete (42) gestorven. De vrijwillig brandweerman uit Desselgem was bezig met een duikproef in de Gavers wanneer hij een beroerte kreeg. Zijn vrienden en collega’s reageren verslagen, zijn vriendin kan het nog altijd niet vatten. “Hij had het hart op de juiste plaats.”

Een avond onder vrienden van de Kortrijkse Duikersclub. Klaar om een proef af te leggen in de Gavers, om een hoger duikersbrevet te kunnen behalen. Maar na amper 100 meter liep het mis voor Brith Roelstraete (42). “Plots zagen we dat hij zich draaide. Hij viel als het ware in de armen van een veiligheidsduikers”, vertelt Laurent Libeert, voorzitter van de duikersclub. “Ik en andere duikers hebben hem naar de kant gezwommen, waar anderen paraat stonden. We hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, net als de hulpdiensten, maar niets kon nog baten.”

Uiteindelijk bezweek Brith aan een beroerte. Een jonge, levenslustige man die zich als vrijwillig brandweerman inzette voor de medemens en die net de liefde van zijn leven had gevonden. Drie jaar terug ontmoette hij Viviane Blauwblomme bij de duikclub, op reis in Thailand is de klik er echt gekomen. “We hadden het echt goed met elkaar. Hij was net op een van de gelukkigste momenten van zijn leven”, kan ze het nog altijd niet geloven. “We waren woensdagavond nog gaan eten, ’s ochtends bij het ontbijt vertelde ik hem nog hoe sexy hij was. Net als in de Coca Cola-reclame. Hij glunderde.”

Zijn bollleke, zoals hij Viviane noemde, was er ook bij toen het noodlot toesloeg. “Ik heb hem nog kussen gegeven, maar hij kwam niet meer bij. Ik heb dan nog even naast hem mogen liggen. Ik ben blij dat ik dat nog heb mogen doen.”

Herdenking

Bij de duikersclub zullen ze dit weekend even stilstaan bij zijn heengaan. “Van de doden niks dan goeds, maar over Brith kun je echt geen slecht woord zeggen. Hij had het hart op de juiste plaats. Hij was geen tafelspringer, maar was er wel altijd graag bij”, zegt Laurent Libeert.

Ook bij de brandweerpost Belgiek waar hij aan verbonden was zal hij gemist worden. Sinds 2011 was hij vrijwillig brandweerman. Op vraag van de familie zullen ze op zijn begrafenis een laatste eerbetoon houden. “Op onze post komt een rouwhoekje en we kwamen al samen om te praten over zijn overlijden”, zegt postoverste Frank Vandewiere. “Hij was iemand waar je altijd kon op rekenen. Geen woorden, maar daden. Als je hem iets vroeg, dan stond hij paraat.”

De uitvaartplechtigheid van Brith vindt plaats op zaterdag 15 oktober om 10 uur in aula Memoria in Zwevegem. (JD)

Lees ook…

Duiker wordt onwel en overlijdt in vijver van provinciedomein De Gavers