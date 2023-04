Vrijdag afscheid van brouwer en horeca-eigenaar Charles Vermeulen uit Ieper

Vrijdag 28 april vindt de afscheidsplechtigheid plaats van de vorige week overleden Charles Vermeulen (95). Charles is de vader van modeontwerper Edouard en gewezen zaakvoerder van Brouwerij Vermeulen.

Charles Vermeulen, geboren op 8 april 1928 in Brussel, was geen onbekend zakenman in Ieper. Hij was zaakvoerder van Brouwerij Vermeulen en brouwde bier tot in 1976. Daarna richtte hij zich vooral distributie van bieren en frisdranken. Hij was eigenaar van heel wat cafés in Ieper. Ook was hij heel lang actief in de Last Post Association.

Op vrijdag 28 april om 11.30 uur wordt afscheid genomen van Charles Vermeulen in de Sint-Maartenskerk in Ieper.