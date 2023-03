Vriendin Monica zet steunactie op voor Brandy (24) die man Milko maand na huwelijk verloor

Het verhaal van het overlijden van Milko Vincent (30) uit Diksmuide heeft velen aangegrepen. Milko overleed afgelopen weekend en laat naast vijf kinderen zijn vrouw Brandy (24) achter, met wie hij pas een maand getrouwd was. Er werd voor haar nu een steunactie opgezet. “Ze heeft het moeilijk en kan alle steun gebruiken”, zegt vriendin Monica.

Amper een maand getrouwd waren Brandy Geneyn en Milko Vincent. Maar afgelopen weekend moest Brandy afscheid nemen van haar man toen hij de strijd tegen een agressieve kanker moest opgeven. De afgelopen maanden waren bijzonder zwaar voor het gezin, zeker omdat Milko erg regelmatig naar het ziekenhuis moest.

“We willen tonen dat Brandy er niet alleen voor staat”

Niet alleen op emotioneel vlak was het zwaar, niet in het minst voor de vijf kinderen die het koppel samen had, maar ook op financieel vlak wogen de voorbije maanden zwaar door. Na het overlijden van Milko worden de kopzorgen voor Brandy alleen maar groter. De vrienden van het koppel beslisten dan ook om een steunactie op poten te zetten om Brandy te helpen.

Hoge ziekenhuiskosten

“Ik vond echt dat we iets moesten doen”, zegt initiatiefneemster Monica Vyncke (26). “Milko ken ik al meer dan tien jaar. In mijn tienerjaren was hij een van mijn beste vrienden. Door hem leerde ik ook Brandy en haar zus Madison kennen. We zijn goed bevriend geraakt. Brandy vertelde af en toe eens over hoe zwaar ze het hadden, maar probeerde zoveel mogelijk zelf op te lossen.”

“Ik weet dat het gezin het de laatste maanden zwaar had. De vele ziekenhuisopnames en de daarbij horende kosten liepen hoog op. Ze moesten gelukkig niet alles alleen betalen, maar de kosten bleven wel. Nu Milko er niet meer is, doet het ons extra pijn dat Brandy er alleen voor zou staan. Ook de begrafeniskosten zullen doorwegen. Met die steunactie willen we haar duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staat en haar helpen waar we kunnen.” (JH)