Vrienden starten steunactie voor ouders van overleden Daan (14)

De vrienden van het gezin van de doodgepeste Daan T. (14) uit Waregem hebben een steunactie gestart om geld in te zamelen. “Dit is een enorm pijnlijke gebeurtenis. We willen hen helpen met de kosten van de begrafenis en advocaat en starten daarom deze actie”, schrijven de vrienden. Daan T. volgde ‘Organisatie en Logistiek’ op de campus Hemelvaart van de Sint-Paulusschool in Waregem en stapte maandag 9 januari uit het leven, wellicht door aanhoudend pestgedrag.

De vrienden van de familie van Daan T. (14), die maandag 9 januari na aanhoudende pesterijen uit het leven stapte, starten nu een inzamelactie voor het gezin. “Dit is een enorm pijnlijke gebeurtenis voor hen en nu kijken ze nog aan tegen kosten van de begrafenis, advocaat… . Als vrienden kunnen we het niet aanzien dat deze lieve mensen nu ook nog financieel moeten bijdragen in deze droevige gebeurtenis. Daarom hopen we dat u een kleine bijdrage doet voor Daan en zijn gezin.”

Ondertussen opende het parket ook een onderzoek naar de aanleiding van het overlijden van Daan T.