Vrienden kunnen volgend weekend eindelijk afscheid nemen van Jessy en Wibe: “Hun dood laat een enorme leegte na”

Drie weken nadat de hartsvriendinnen om het leven kwamen bij een verkeersongeval in de omgeving van Rome, kunnen vrienden en familie volgend weekend eindelijk afscheid nemen van Wibe Bijls en Jessy Dewildeman. De Italiaanse autoriteiten gaven hun lichamen maandag vrij, de begrafenissen vinden plaats op zaterdag 29 oktober in Kortrijk. “Het is belangrijk dat we afscheid kunnen nemen”, zegt Phoebe Vandebuerie, een goede vriendin van Jessy en Wibe.

Wibe Bijls (25) uit Menen en Jessy Dewildeman (24) uit Gullegem kwamen op zaterdagavond 8 oktober om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Italië. De twee vriendinnen wilden de slachtoffers van een zwaar ongeval langs de snelweg A24 richting Rome helpen, maar werden zelf gegrepen door een auto. Wibe en Jessy overleefden de klap niet. De doodrijder pleegde vluchtmisdrijf, maar werd gevat.

Drie weken na het drama kan hun familie afscheid nemen van de twee hartsvriendinnen. Maandag werden hun lichamen vrijgegeven door de Italiaanse autoriteiten, donderdagavond werden ze gerepatrieerd naar ons land. “We kunnen eindelijk een begrafenis beginnen plannen”, zei Jessy’s broer Jason (20) daar eerder over. Dat afscheid vindt plaats op zaterdag 29 oktober in de aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk. Om 10.30 uur is er de begrafenis van Jessy, om 14.30 uur wordt afscheid genomen van Wibe.

Jessy krijgt nadien een plek op het urnenveld op de begraafplaats van Gullegem, Wibe keert volgens de rouwbrief terug ‘binnen de warme kring van haar familie’.

Enorme leegte

Ook voor de vele vrienden van Jessy en Wibe is de begrafenis een belangrijke stap in het verwerkingsproces. “Het is belangrijk dat we afscheid kunnen nemen van hen”, zegt Phoebe Vandebuerie (23) uit Kortrijk. “Hun plotse dood laat een enorme leegte na. Een leegte die ik nooit zal kunnen en willen vullen. Behalve dan met de vele prachtige herinneringen aan Wibe en Jessy.”

De Kortrijkse kan nog altijd niet geloven dat haar twee goede vriendinnen er niet meer zijn. “We leven in een waas”, zegt ze. “Jessy en Wibe waren echt twee prachtige personen. Hun dood is een enorm verlies voor heel veel mensen. Ze waren ongelooflijk sociaal. En hulpvaardig: iedereen kon bij hen terecht. Ze hadden het hart echt op de juiste plaats. Dat een goede daad hen het leven kost, zegt heel veel over hen, maar maakt het ook extra onrechtvaardig.”

Grote steun

Phoebe was al een paar jaar bevriend met de twee. “Ik kende Wibe al wat langer via familie, Jessy leerde ik kennen in het uitgaansleven. Je vond ons op donderdag geregeld in Bar Lionel in Wevelgem voor een breek de week. Maar we zaten ook vaak bij Wibe thuis in Menen. En als we niet bij elkaar waren, konden we uren met elkaar facetimen. Ik kan echt niet uitleggen wat ze voor mij betekenden. In 2014 verloor ik al eens een vriendin in een verkeersongeval, Morgan Willems. Jessy en Wibe waren een heel grote steun voor mij. En nu verlies ik hen ook. Het is heel zwaar om altijd maar mensen te moeten afgeven.”

Toen ze stierven, waren Jessy en Wibe op citytrip in Rome. Ze gingen allebei door een moeilijke periode na een relatiebreuk en wilden er tussenuit. “Ik probeerde hen te helpen tijdens die moeilijke momenten, net zoals zij mij al zo vaak gesteund hadden. We waren zes handen op één buik. Acht handen eigenlijk, want Wibe verwachtte een kindje. Ze was zo gelukkig toen ze ons It’s a boy! stuurde. Mano zou hij heten. Wibe keek er echt naar uit om mama te worden, al was dat natuurlijk met ups en downs. De zwangerschap kwam onverwacht. Maar ze wist dat ze op haar vriendinnen kon rekenen. Mano zou eigenlijk veel mama’s gehad hebben. Al ben ik zeker dat Wibe het ook zonder onze hulp fantastisch zou gedaan hebben als moeder.”

18 jaar cel

Ondertussen raken meer details bekend over het ongeval dat de twee jonge vrouwen het leven kostte. De aanrijder zou positief getest hebben op vijf soorten drugs: cannabis, cocaïne, opiaten, benzodiazepines en methadon. Bovendien was zijn rijbewijs een paar maanden eerder ingetrokken. De man riskeert 18 jaar cel voor dubbele doodslag en vluchtmisdrijf.