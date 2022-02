Vrienden herdenken Dirk Vercaemst na plotse overlijden

Naar aanleiding van het plotse overlijden van Dirk Vercaemst op woensdag 2 februari, werd er een herdenkingsmoment georganiseerd op zondag 6 februari in Herberg Sint-Jan in Marke.

“Dirk was in Marke een vrijwilliger in hart en nieren. We wilden nog een moment om aan hem te denken en om herinneringen over Dirk op te halen”, luidt het bij zijn vrienden uit Marke en uit verschillende Markse verenigingen. Zij kwamen zondagmiddag samen in Herberg Sint-Jan op Markeplaats.

Dirk werd geboren in Kuurne op 10 april 1955. Hij is altijd een volleyballer geweest en werkte nog bij Albo. Hij woonde lange tijd in Marke en was laatst in een appartement in Kortrijk gehuisvest. Hij was bij Volleybalclub Albo Marke jaren bestuurslid.

Ondertussen werd dit Marke Webis Volleybal. De club kon nog altijd op hem rekenen bij het zoeken naar sponsoring. “Hij zorgde ook voor broodjes met beleg bij wedstrijden”, luidt het in volleybalmiddens. Nog altijd volgde Dirk de wedstrijden en hij ging ook mee op verplaatsing als supporter. Deze week zorgde Dirk nog voor sponsoring door Me Gusta op nieuwe sporttassen voor de volleybalspelers.

Petanqueterrein

Het was een aantal jaar geleden dat Dirk met het idee kwam om een blijvend petanqueterrein te realiseren op Markeplaats. Er was daarvoor een Frans feest in het centrum van Marke. Daar was een tijdelijk petanqueveld gerealiseerd met een ‘Ricardkot’.

Naar dit voorbeeld wou Dirk – die zelf graag petanque speelde – dus ook een blijvend petanqueveld. Hij was tevens de organisator van enkele petanquewedstrijden – zowel voor volwassenen als voor kinderen – op Markeplaats.

Dirk was een graag geziene persoon in Marke en schoot overal waar nodig te hulp. Hij was gekend als heel stipt, vandaar dat er woensdag snel actie ondernomen werd toen hij niet opdaagde op een afspraak. “Dat was niet Dirks gewoonte”, luidt het.

Minuut stilte

Dirk was ook lid van de biljartclub in Café Sint-Jan in Marke. Daar organiseerden vrienden een herdenking voor hem. Er werd een herdenkingsplaatsje gemaakt met zijn foto, zijn biljartkeu, een volleybal, een boek over zijn favoriete BMW-moto en zijn geliefde Ricard.

Om 12 uur was er na een kort woordje in café Sint-Jan – dit buiten organiseren was niet haalbaar door het slechte weer – een minuut stilte voor Dirk.